Cientistas descobrem que dois remédios para artrite reduzem morte por covid grave

PO Paloma Oliveto

Os remédios evitam a chamada tempestade de citocinas, uma reação exagerada do sistema de defesa humano, que passa a agredir tecidos e órgãos - (crédito: Nicolas Aguilera/AFP)

Medicamentos que bloqueiam uma substância inflamatória associada, na covid, à resposta exagerada do sistema imunológico e ao consequente agravamento da doença reduzem o risco de morte e a necessidade de ventilação mecânica. Um estudo coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com instituições de pesquisa do Reino Unido constatou que drogas chamadas antagonistas da interleucina-6 (tocilizumabe e sarilumabe), quando ministradas com corticosteroides, são um tratamento eficaz para pacientes em estado crítico. Com os resultados, a OMS incluiu essa classe de remédios nas orientações de terapêuticas para casos graves.

Interleucinas são proteínas produzidas pelas células de defesa do organismo para estimular o sistema imunológico. A IL-6, secretada pelas células T e pelos macrófagos, induz um processo inflamatório visando a destruição do agressor — no caso da covid, o vírus Sars-CoV-2. Porém, em algumas pessoas esse processo foge do controle, ocorrendo a chamada tempestade de citocinas, quando o mecanismo, em vez de ajudar na cura, passa a agredir os tecidos e órgãos.

Desde o início da pandemia, médicos e cientistas realizam estudos com drogas que, ao bloquear a ação da IL-6, impedem a tempestade. Esses medicamentos já existem e são usados para tratar a artrite reumatoide, também caracterizada por uma resposta descontrolada das citocinas.

Agora, pesquisadores britânicos fizeram uma análise de 27 desses estudos, realizados em 28 países (incluindo um no Brasil, publicado em janeiro), envolvendo quase 11 mil pacientes de covid. A avaliação, publicada na revista da Associação Médica Norte-Americana (Jama), concluiu que o tocilizumabe e o sarilumabe, associados a corticoides, beneficiam pacientes graves sem causar efeitos colaterais. No total, 6.449 pessoas receberam os bloqueadores da IL-6, enquanto 4.481 ficaram com o tratamento padrão.

Segundo o artigo, em pacientes hospitalizados, a administração de um desses medicamentos, além dos corticosteroides, reduz o risco de morte em 17%, em comparação ao uso de corticosteroides isoladamente. Em pessoas sem suporte de ventilação mecânica, o risco de precisar desse recurso ou de morrer é 21% menor. Totalizando os resultados dos estudos analisados, 22% dos pacientes que receberam os bloqueadores morreram em 28 dias. Esse percentual foi de 25% entre aqueles submetidos ao tratamento padrão.

Estatisticamente, em quatro semanas, houve 115 óbitos em cada 1.000 tratados com os antagonistas de IL-6, e 130 em cada 1.000 na terapia padrão. Foram, portanto, 15 mortes a menos em cada 1.000 pessoas. Em relação à evolução da doença, resultando na necessidade de uso de ventilação mecânica, isso ocorreu com 86 pacientes em 1.000 submetidos ao tratamento usual e 63 em 1.000 no grupo dos bloqueadores. Ou seja, 23 casos a menos em cada 1.000.

“Reunir os resultados de estudos realizados em todo o mundo é uma das melhores maneiras de encontrar tratamentos que ajudarão mais pessoas a sobreviver à covid-19”, comentou, em nota, Janet Diaz, líder de gestão clínica e emergências em saúde da OMS. “Atualizamos nossa orientação de tratamento de cuidados clínicos para refletir esse resultado mais recente. Embora a ciência tenha funcionado, devemos, agora, voltar nossa atenção para o acesso. Dada a extensão da desigualdade global da vacina, as pessoas nos países de renda mais baixa correm o maior risco de covid-19 grave e crítica. Essas são as pessoas que essas drogas precisam alcançar”, alertou. “Essas drogas oferecem esperança para pacientes e famílias que estão sofrendo com o impacto devastador da covid-19 grave e crítica. Mas os bloqueadores do receptor de IL-6 permanecem inacessíveis para a maioria do mundo”, acrescentou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Alto custo

Os dois medicamentos testados são da classe dos anticorpos monoclonais e têm um custo alto — no Brasil, uma ampola intravenosa pode custar até R$ 12 mil. Robin Ferner, professor de farmacologia clínica da Universidade de Birmingham, que não participou de nenhum dos estudos avaliados nem da meta-análise britânica, diz que, com poucas opções de tratamento para a covid-19 severa, o resultado é bom. “Mas não se trata de cura mágica”, adverte, lembrando que houve mortes também no grupo que fez uso dessas drogas. Em 28 dias, houve 1.407 óbitos entre os 6.449 pacientes que usaram os antagonistas de IL-6, e 1.158 entre os 4.481 que receberam a terapia padrão.

Já Manu Shankar-Hari, professor do King’s College de Londres e autor correspondente do artigo, destaca que foi comprovado, pelos 27 estudos analisados, que o tratamento recomendado agora pela OMS salva vidas. “A covid-19 é uma doença grave. Nossa pesquisa mostra que os antagonistas da interleucina-6 reduzem as mortes por covid-19, ou seja, salvam vidas e evitam a progressão para doenças graves que requerem suporte respiratório com um ventilador. Além disso, os antagonistas da interleucina-6 parecem ainda mais eficazes quando usados com os corticosteroides”, destaca.

Para garantir o acesso dos medicamentos ao maior número de pessoas possível, a OMS recomendou que os fabricantes — Sanofi e Roche — abram mão do direito de exclusividade na produção dos bloqueadores de IL-6. Além disso, a agência das Nações Unidas informou que pretende pré-qualificar fabricantes dos antagonistas de interleucina-6 biossimilares, também na tentativa de reduzir os preços no mercado.