Bilionário Jeff Bezos conclui com sucesso voo ao espaço; veja fotos

Jeff Bezos em voo ao espaço - (crédito: Handout / BLUE ORIGIN / AFP)

A cápsula da Blue Origin aterrissou com sucesso no deserto do oeste do estado norte-americano do Texas depois do voo de 11 minutos no espaço. O foguete tinha a bordo o bilionário Jeff Bezos e mais três tripulantes.

O fundador da Amazon embarcou por volta das 10h (horário de Brasília) para um voo que foi transmitido pela internet. A New Shepard já tinha realizado 15 voos de teste automatizados sem ninguém a bordo.

