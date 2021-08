Pesquisa sinaliza que homens podem ser os principais transmissores da covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Uma pesquisa do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco da Universidade de São Paulo (USP) sugere que homens são os principais transmissores do Sars-CoV-2. O artigo, divulgado na plataforma de pré-publicação MendRix, ainda sem revisão por pares, baseia-se em um levantamento epidemiológico com 1.744 casais brasileiros.

“Essa constatação corrobora e está em consonância com descobertas feitas em estudos recentes que realizamos que já indicavam que homens podem transmitir mais o novo coronavírus”, disse à Agência Fapesp, que financiou o estudo, Mayana Zatz, professora do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP).

Em agosto, uma pesquisa do mesmo grupo mostrou que homens têm uma carga viral na saliva cerca de 10 vezes maior do que mulheres, uma diferença não detectada em testes com amostras nasofaríngeas.

Segundo Zatz, como o vírus é transmitido principalmente por gotículas de saliva, os pesquisadores deduziram que isso explicaria por que os homens transmitem mais vírus do que as mulheres.

Entre julho de 2020 e julho de 2021, os pesquisadores coletaram dados via questionário de mais de 2 mil casais, com média de 45 anos de idade até então não vacinados contra a covid-19, em que pelo menos um dos cônjuges foi infectado, diagnosticado e apresentou sintomas da doença. Os dados informaram que homens foram os primeiros ou únicos infectados na maioria dos casos.