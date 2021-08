Após críticas às máscaras, Eduardo Bolsonaro se vacina contra covid-19

LP Luana Patriolino

(crédito: Reprodução/redes sociais)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) apareceu sorridente ao tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta quarta-feira (25/8). Em um vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar agradeceu ao governo pelo imunizante e disse que "toda vacina no Brasil foi comprada pelo governo Bolsonaro". Ele aparece nas imagens sem máscara.

Foi o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que aplicou o imunizante no parlamentar. Na mensagem que acompanha o vídeo, Eduardo dá o crédito ao presidente Jair Bolsonaro pela vacinação, apesar das diversas declarações que o pai deu contra o imunizante durante 1 ano e meio de pandemia. “Graças ao Governo Bolsonaro e ao Ministério da Saúde, o Brasil bateu hoje a marca de 180 milhões de doses de vacinas aplicadas, com mais de 215 milhões já distribuídas. Toda vacina no Brasil foi comprada pelo governo Bolsonaro”, afirmou o filho do presidente. Até hoje, o presidente Bolsonaro não se vacinou.

Em março deste ano, Eduardo Bolsonaro sugeriu que as pessoas "enfiem a máscara no rabo". A declaração foi feita em uma transmissão ao vivo de pouco mais de oito minutos em seu perfil no Instagram. Irritado, o filho 03 de Jair Bolsonaro rebateu as críticas feitas após a comitiva brasileira divulgar uma imagem onde todos estavam sem máscara. Ao chegar em Israel, porém, uma nova foto foi tirada. Dessa vez, todos utilizavam máscaras de proteção individual.

"Eu acho uma pena que essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. 'Ah, a máscara, está sem máscara, está com máscara'. Enfia no rabo gente, porra! A gente está lá trabalhando, ralando. Sabe o que é pegar aqui... 'Ai voou, foi pra Israel'. Chegamos em Israel cinco horas a mais que no Brasil, voo de três escalas. Chega lá você nem toma banho, às vezes, vai direto para os compromissos", disse na ocasião.

Governo quer fim das máscaras

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta terça-feira (24/8), que avalia retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras no Brasil. A declaração foi dada durante entrevista à Rádio Farol, de Alagoas. “Estamos na iminência de, via Ministério da Saúde, não mais sugerir o uso de máscara, que passe a ser opcional. Agora, as vacinas foram uma realidade. Nenhum governador comprou uma dose sequer. Todas as doses foram compradas pelo governo federal”, disse.

O mandatário também minimizou a pandemia no país. Bolsonaro disse que o vírus da ‘veio para ficar’ e que também não irá obrigar 'ninguém a se vacinar'. A medida é contrária ao alerta de especialistas, que apontam um grande risco de uma terceira onda de infecções pelo novo coronavírus.