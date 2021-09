Missão Inspiration4, primeiro voo ao redor da Terra só com civis, é lançada

Td Talita de Souza

(crédito: Youtube/Reprodução)

A missão Inspiration4 já está no ar — literalmente. O lançamento do foguete Falcon 9 foi feito com sucesso por volta das 21h desta quarta-feira (15/9), na plataforma 39A do Centro Kennedy da Nasa, na Flórida. Os quatro tripulantes, todos sem experiência profissional em realizar viagens especiais, já estão sozinhos na órbita da Terra, onde ficarão por cerca de três dias. Acompanhe a missão:

Esta é a primeira vez na história em que uma missão especial está sendo feita integralmente, por civis, sem astronautas profissionais a bordo. Gerenciada pela empresa Space X, do bilionário Elon Musk, a empresa sai na frente na corrida pelo turismo espacial.



Veja imagens do lançamento:

Lançamento da Inspiration4 (foto: Youtube/Reprodução)

Lançamento da Inspiration4 (foto: Youtube/Reprodução)

Lançamento da Inspiration4 (foto: Youtube/Reprodução)

Lançamento da Inspiration4 foi feito com êxito. Tripulantes se encaminham para a órbita (foto: Space X)