Missão Inspiration4 retorna à Terra: acompanhe o pouso ao vivo

RN Ronayre Nunes

o lançamento do foguete foi feito com sucesso por volta das 21h da quarta-feira (15/9) - (crédito: Reprodução/YouTube)

A Missão Inspiration4 está chegando ao fim. Na noite deste sábado (18/9), os quatro tripulantes civis que estão na Dragon deverão retornar à Terra e uma transmissão ao vivo da Space X promete mostrar tudo em detalhes. Você pode acompanhar no vídeo abaixo.



Importante lembrar que o lançamento do foguete foi feito com sucesso por volta das 21h da quarta-feira (15/9), na plataforma 39A do Centro Kennedy da Nasa, na Flórida. Os quatro tripulantes, todos sem experiência profissional em realizar viagens especiais, ficaram em órbita por três dias.

Conheça os tripulantes

Jared Isaacman

O fundador da empresa de processamento de pagamentos Shift4 Payment e piloto profissional é o grande responsável pela Inspiration4. Ele pagou pela viagem, um custo não revelado, mas que está estimado por especialistas em dezenas de milhões de dólares.

Em uma reportagem concedida a um documentário sobre a missão feito pela Netflix, ele se diz empolgado mas que sabe que há riscos. “O risco não é zero. Você está viajando em um foguete a 17.500 milhas (28 mil quilômetros) por hora ao redor da Terra. Nesse tipo de ambiente, há riscos”, declarou.

O empresário estimula outros a apostarem no turismo espacial. “Em toda história da humanidade, menos de 600 seres humanos chegaram ao espaço (…) Estamos orgulhosos de que nosso voo ajude a influenciar todos aqueles que viajarão depois de nós”, declarou Isaacman.

Jared é o comandante da tripulação e ofereceu as outras três vagas a desconhecidos. Ele anunciou o processo de seleção em fevereiro, durante o maior evento esportivo dos EUA, o Super Bowl, e, de acordo com o empresário, cada membro da equipe simboliza um pilar da missão.

Hayley Arceneaux

Hayley é a mais jovem da equipe, com 29 anos, e é sobrevivente de um câncer ósseo vivido na infância. Ela representa a “esperança” e será a primeira pessoa com uma prótese a viajar ao espaço.

Sian Proctor

A professora de geologia tem 51 anos e, em 2009, quase chegou perto de ser selecionada para ser astronauta da Nasa. Ela será a quarta mulher afro-americana a viajar ao espaço. Ela representa a “prosperidade”.

Chris Sembroski

O ex-oficial da Força Aérea americana tem 42 anos e trabalha atualmente na indústria da aviação. Ele representa a “generosidade” por ser um veterano.