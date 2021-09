Nasa enviará em 2023 um robô ao polo sul da Lua em busca de gelo

AF Agence France-Presse

(crédito: NORBERTO DUARTE / AFP)

A Nasa anunciou nesta segunda-feira (20/9) que um robô capaz de procurar gelo pousará em 2023 em uma região do polo sul da Lua chamada cratera Nobile.

A agência espacial espera que o veículo confirme a presença de água congelada logo abaixo da superfície, que poderia um dia se tornar combustível para foguetes em missões com destino a Marte ou mais além no espaço.

"A Nobile é uma cratera próxima do polo sul e que nasceu da colisão com um corpo celeste menor", disse Lori Glaze, diretora da divisão de ciência planetária da Nasa. É uma das regiões mais frias do sistema solar, que só foi explorada à distância, por meio de sensores do Lunar Reconnaissance Orbiter da Nasa e do Satélite de Observação e Detecção de Crateras Lunares.

O robô se chama Viper e suas dimensões são semelhantes às de um carrinho de golfe, lembrando os androides de "Guerra nas Estrelas". Seu peso é de 430 kg.

Diferentemente dos robôs usados em Marte, o Viper pode ser pilotado praticamente em tempo real, uma vez que a distância entre a Terra e a Lua é muito menor do que em relação a Marte: cerca de 300.000 km, ou 1,3 segundos-luz. O robô também é mais rápido, atingindo uma velocidade máxima de 0,8 km/h.

O Viper é equipado com uma bateria de 50 horas recarregada com energia solar, e é capaz de resistir a temperaturas extremas. Sua equipe quer, antes de tudo, descobrir como a água congelada chegou à Lua, como foi preservada por bilhões de anos, e onde o líquido foi parar.

A missão faz parte do Artemis, projeto dos Estados Unidos para voltar a levar seres humanos à Lua. A primeira missão tripulada está prevista para 2024, mas o programa pode sofrer um atraso significativo.