Inspiration 4: êxito do primeiro voo só com civis abre nova era do turismo espacial

Td Talita de Souza

(crédito: Space X)

Por volta das 20h06 deste sábado (18/9), o oceano Atlântico, próximo da costa da Flórida, recebeu uma embarcação diferente: a espaçonave Dragon, que abrigou os quatro tripulantes do primeiro voo espacial com civis da história, pousou no oceano após orbitar a Terra por três dias. A equipe cumpriu a missão Inspiration 4, gerenciada pela Space X, e inaugurou uma nova era do turismo espacial. Veja o momento do pouso:

Logo após a aterrissagem, uma equipe da SpaceX, a bordo de um navio, foi resgatar a tripulação. O processo de retirada está sendo feito em três etapas: a primeira é o resgate da Dragon do mar, a partir da fixação da espaçonave no convés principal do navio. A segunda é receber cada um dos quatro tripulantes de maneira individual, para então passarem pela última etapa, na qual todos realizarão exames médicos.

Assim que a aeronave tocou o mar, o patrocinador da viagem e primeiro cliente da Space X, Jared Isaacman, comemorou a missão e deixou no ar possíveis novos planos para outras viagens. "Foi uma jornada e tanto para nós, e estamos apenas começando", disse entusiasmado.

Jared, fundador da empresa de processamento de pagamentos Shift4 Payment e piloto profissional, é o grande responsável pela Inspiration4. Ele pagou pela viagem, um custo não revelado, mas que está estimado por especialistas em dezenas de milhões de dólares.

O empresário estimula outros a apostarem no turismo espacial. “Em toda história da humanidade, menos de 600 seres humanos chegaram ao espaço (…) Estamos orgulhosos de que nosso voo ajude a influenciar todos aqueles que viajarão depois de nós”, declarou Isaacman.

"Bem-vindo à segunda era espacial", frisa diretor da missão

Até a noite de quarta-feira (15/9), data da decolagem do Dragon, nenhuma espaçonave havia deixado o solo terrestre rumo ao espaço transportando viajantes sem preparo profissional ou sem a presença de um astronauta.

De acordo com a Space X, Jared e os três companheiros de voo (veja Conheça os tripulantes) atingiram outras marcas históricas. A Inspiration4 foi a missão espacial com humanos mais distante desde as viagens do Hubble; teve a maior janela contínua de voo no espaço; abrigou a primeira piloto de espaçonave negra e a mais jovem americana a ir para o espaço, além de ter a primeira pessoa com prótese a voar para o espaço.

O diretor da missão, Todd Leif Ericson, resumiu a importância do voo para o turismo espacial em uma frase. “Bem-vindos à segunda era espacial”, disse ao comemorar a chegada dos tripulantes.

Com o êxito do voo, Elon Musk, dono da Space X, sai à frente no turismo espacial, área em que planeja investir cada vez mais. Apesar de incomum, outros dois nomes já se mostram concorrentes de Musk, os empresários Richard Branson e Jeff Bezos, que inclusive viajaram rapidamente ao espaço em julho.

Segundo especialistas, o empenho dos homens poderão impulsionar melhorias tecnológicas no ramo espacial além de iniciar “uma nova era de locomoção humana”.

Conheça os tripulantes



Jared Isaacman

O fundador da empresa de processamento de pagamentos Shift4 Payment e piloto profissional é o grande responsável pela Inspiration4. Ele pagou pela viagem, um custo não revelado, mas que está estimado por especialistas em dezenas de milhões de dólares.

O empresário foi o comandante da tripulação e ofereceu as outras três vagas a desconhecidos. Ele anunciou o processo de seleção em fevereiro, durante o maior evento esportivo dos EUA, o Super Bowl, e, de acordo com o empresário, cada membro da equipe simboliza um pilar da missão.

Hayley Arceneaux

Hayley é a mais jovem da equipe, com 29 anos, e é sobrevivente de um câncer ósseo vivido na infância. Ela representa a “esperança” e será a primeira pessoa com uma prótese a viajar ao espaço.

Sian Proctor

A professora de geologia tem 51 anos e, em 2009, quase chegou perto de ser selecionada para ser astronauta da Nasa. Ela será a quarta mulher afro-americana a viajar ao espaço. Ela representa a “prosperidade”.



Chris Sembroski

O ex-oficial da Força Aérea americana tem 42 anos e trabalha atualmente na indústria da aviação. Ele representa a “generosidade” por ser um veterano.