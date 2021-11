Novo longa da Netflix, 'Não olhe para cima' ganha trailer

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Netflix )

A nova produção da Netflix, Não olha para cima, ganhou um novo trailer nesta terça (16/11). O longa, dirigido pelo vencedor do Oscar Adam McKay (A grande aposta), tem participação de nomes consagrados da sétima arte, como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep, além da cantora Ariana Grande. O filme estreia nos cinemas em 9 de dezembro.

A obra trata da história da estudante de astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e seu professor Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), que descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra, mas ninguém parece se importar. Os dois, então, decidem alertar a humanidade sobre o impacto fatídico da rocha do tamanho do Monte Everest

Com a ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), eles embarcam em um tour midiático que vai do gabinete da indiferente presidente Orlean (Meryl Streep) e seu filho bajulador Jason (Jonah Hill) até o The Daily Rip, um programa matinal bem-humorado apresentado por Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry). A apenas seis meses da colisão, chamar a atenção da mídia e de um público obcecado pelas redes sociais se mostra um desafio cômico.

Não olhe para cima fica disponível na plataforma da Netflix a partir de 24 de dezembro.

Novo Trailer de Não olhe para cima, da Neflix