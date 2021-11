Fiocruz entrega 2,8 milhões de doses da vacina contra covid-19

AB Agência Brasil

(crédito: Breno Esaki/Ag..ncia Sa..de DF)

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou hoje (26) ao Ministério da Saúde um lote com 2,8 milhões de doses da vacina AstraZeneca contra a covid-19.

Com essa nova remessa, a instituição chega ao total de 141,4 milhões de imunizantes distribuídos pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Segundo a instituição, também está previsto o recebimento de uma remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). A entrega está prevista para as 7h do próximo domingo (28), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (RioGaleão).