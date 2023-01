Nasa encontra novo planeta que pode ser habitado; saiba mais

LM Luísa Mariana Moura*

Um novo planeta que pode ser habitável foi descoberto pela Nasa por meio do satélite Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), os cientistas identificaram um planeta do tamanho da Terra, chamado TOI 700 e. Ele está a 100 anos-luz da Terra.

O planeta é um dos poucos do tamanho da Terra descobertos na zona habitável de uma estrela até agora. O sistema onde ele foi encontrado já possui outros três planetas (TOI 700 b, c, d), o identificado como 'd' também orbita na zona habitável. Os cientistas precisaram de um ano de observações do TESS para descobrir o TOI 700 e.



“Este é um dos poucos sistemas com vários planetas pequenos e de zona habitável que conhecemos. Isso torna o sistema TOI 700 uma perspectiva interessante para acompanhamento adicional. O planeta e é cerca de 10% menor que o planeta d, então o sistema também mostra como as observações adicionais do TESS nos ajudam a encontrar mundos cada vez menores ”, disse Emily Gilbert, pós-doutoranda do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia, que liderou o trabalho.

Gilbert apresentou o resultado em nome de sua equipe na 241ª reunião da American Astronomical Society em Seattle. Um artigo sobre o planeta recém-descoberto foi aceito pelo The Astrophysical Journal Letters.

Em 2020, Gilbert e outros anunciaram a descoberta do planeta d, do tamanho da Terra e zona habitável, que está em uma órbita de 37 dias, junto a outros dois planetas. O planeta mais interno, TOI 700 b, tem cerca de 90% do tamanho da Terra e orbita a estrela a cada 10 dias. O TOI 700 c é 2,5 vezes maior que a Terra e completa uma órbita a cada 16 dias.

O TOI 700 e, leva 28 dias para orbitar sua estrela, colocando o planeta e entre os planetas c e d na chamada zona habitável otimista. O mundo tem 95% do tamanho da Terra e provavelmente é rochoso.

Os planetas provavelmente estão bloqueados por maré, o que significa que eles giram apenas uma vez por órbita, de modo que um lado sempre está voltado para a estrela, assim como um lado da Lua está sempre voltado para a Terra.

O ano extra de dados permitiu à equipe refinar os tamanhos originais dos planetas, que são cerca de 10% menores do que os cálculos iniciais.

Os astrônomos definem a zona habitável otimista como o intervalo de distâncias de uma estrela onde a água líquida da superfície pode estar presente em algum momento da história de um planeta. Esta área se estende para ambos os lados da zona habitável conservadora, a faixa onde os pesquisadores supõem que a água líquida poderia existir durante a maior parte da vida do planeta. TOI 700 d orbita nesta região.

Outras descobertas: primeiro exoplaneta

O Telescópio Espacial James Webb confirmou a existência de mais um exoplaneta. Chamado de LHS 475 b, o corpo celeste tem 99% do diâmetro da Terra, ou seja, é praticamente do mesmo tamanho do nosso planeta. A equipe de pesquisa é liderada por Kevin Stevenson e Jacob Lustig-Yaeger, ambos do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins em Laurel, Maryland.

Os dados também revelaram que o planeta é algumas centenas de graus mais quente que a Terra, portanto, se forem detectadas nuvens, isso pode levar os pesquisadores a concluir que o planeta é mais parecido com Vênus, que tem uma atmosfera de dióxido de carbono e está perpetuamente envolto em nuvens espessas.

Embora o LHS 475 b esteja mais próximo de sua estrela do que qualquer planeta em nosso sistema solar, sua estrela anã vermelha tem menos da metade da temperatura do Sol, então os pesquisadores projetam que ainda pode ter uma atmosfera. As descobertas dos pesquisadores abriram as possibilidades de identificar planetas do tamanho da Terra orbitando estrelas anãs vermelhas menores.

“Estes primeiros resultados observacionais de um planeta rochoso do tamanho da Terra abrem as portas para muitas possibilidades futuras para estudar atmosferas de planetas rochosos com Webb”, concordou Mark Clampin, diretor da Divisão de Astrofísica na sede da NASA em Washington.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

