Terra receberá a primeira mensagem extraterrestre nesta quarta

Td Talita de Souza

(crédito: Seth Shostak/SETI Institute)

Nesta quarta-feira (24/5), três observatórios espaciais que captam sinais de rádio receberão a primeira mensagem extraterrestre recebida pela Terra. A mensagem será enviada de Marte às 16h (horário de Brasília) e será recebida 16 minutos depois por cientistas dos Estados Unidos e da Itália. A "carta alienígena" poderá ser decifrada por qualquer pessoa por meio de um fórum de discussão global.

Apesar de ser realmente extraterrestre, a mensagem não será, desta vez, enviada por civilizações inteligentes. O sinal é verdadeiro e será realmente enviado por um equipamento que está em Marte, o ExoMars Trace Gas Orbiter, da Agência Espacial Europeia, mas trata-se de um teste para verificar as habilidades da comunidade astronômica em decifrar mensagens alienígenas.

O teste é promovido pelo projeto “Um signo no Espaço”, que busca por sinais de vida fora da Terra em parceria com diversos observatórios e com o Comitê Permanente da Academia Internacional de Astronáuticos de Busca de Vida Inteligente (IAA-SETI).

Os promotores da simulação acreditam que muito se fala sobre manter contato com vida inteligente fora da Terra, mas pouco é feito em relação ao preparo para receber mensagens. Se os humanos recebessem uma mensagem hoje, em quanto tempo seria decifrada? — esse é o questionamento que levou à iniciativa.

“Receber uma mensagem de uma civilização extraterrestre seria uma experiência profundamente transformadora para toda a humanidade. A Um signo no Espaço oferece a oportunidade sem precedentes de ensaiar e se preparar de forma tangível para esse cenário por meio da colaboração global, promovendo uma busca aberta por significado em todas as culturas e disciplinas”, detalha Daniela de Paulis, criadora do Um signo no Espaço.

A iniciativa também servirá, de acordo com os astrônomos, para “destacar nossas limitações, bem como nossa necessidade fundamental de transcendê-las”.

Saiba como receber a mensagem para tentar decifrá-la

A dinâmica funcionará assim: os cientistas dos observatórios Allen Telescope Array, Robert C. Byrd Green Bank Telescope, ambos dos EUA, e Medicina Radio Astronomical Station, da Itália, irão captar o sinal emitido pela sonda da Agência Europeia que está em Marte. A mensagem virá decifrada em ondas de rádio e será comunicada em uma transmissão ao vivo por meio de uma sala de discussão criada no servidor Discord.

A discussão na plataforma será livre e o envio das tentativas de tradução da mensagem será feito por meio de uma página específica criada no site da iniciativa. “O processo de decodificação e interpretação determinará tanto o conteúdo técnico quanto o cultural da mensagem. Envie seus dados científicos, pensamentos, esboços, desenhos e ideias para a decodificação técnica e interpretação cultural da mensagem”, diz o texto da chamada aberta para a tradução.

Depois que a mensagem for decifrada corretamente — a equipe que promove a iniciativa sabe o conteúdo do sinal — as contribuições recebidas serão compiladas e disponibilizadas no site e nas redes sociais do Um signo no Espaço, para “partilhar ao mundo o processo de descodificação e interpretação da mensagem”.

