Linguistas decifram idioma asiático enigmático usado cerca de 200 aC

Linguistas da Universidade de Colônia, na Alemanha, conseguiram decifrar uma linguagem misteriosa esculpida em colinas rochosas da Ásia Central até hoje desconhecida. O estudo foi publicado nesta quarta-feira (12/7), na revista Transações da Sociedade Filológica.

A chamada “escrita Kushan desconhecida” é um sistema encontrado em partes da Ásia Central. A escrita foi vista em vários locais nos dias modernos do Tadjiquistão, Afeganistão e Uzbequistão, mas nunca foi decifrada com sucesso.

Foi usada entre cerca de 200 aC e 700 dC pelos primeiros povos nômades da estepe eurasiana, como os Yuèzh, e a dinastia governante dos Kushans.

Um dos legados mais proeminentes do poderoso império Kushan foi espalhar o budismo pela Ásia Central e China. Eles deixaram para trás obras de arte e uma coleção de fortalezas, bem como este sistema de escrita incomum.

Em um novo projeto, os linguistas fizeram um grande avanço na compreensão do idioma ao estudar uma inscrição bilíngue encontrada no Tadjiquistão — escrita em bactriano e desconhecido script Kushan — e uma inscrição trilíngue do Afeganistão — escrita em Gandhari ou indoariano médio, bactriano, e escrita Kushan desconhecida.

Os pesquisadores conseguiram decodificar a mensagem usando um método semelhante ao empregado na Pedra de Roseta. Escrito em 196 aC, essa rocha antiga apresenta um decreto escrito em três idiomas: antigos hieróglifos egípcios, escrita demótica e escrita grega. Como os estudiosos ainda podiam entender o grego antigo, a Pedra de Roseta tornou-se uma chave valiosa para decifrar os hieróglifos egípcios.

O avanço na compreensão da desconhecida escrita Kushan ocorreu quando os pesquisadores notaram que o nome real Vema Takhtu, que aparecia em ambos os textos paralelos bactrianos, e o título "Rei dos Reis", podiam ser identificados nas seções correspondentes na desconhecida escrita Kushan.

Usando os textos paralelos, os linguistas foram capazes de observar certas sequências de caracteres e até mesmo descobrir as qualidades fonéticas de alguns caracteres individuais, incluindo 15 sinais consonantais diferentes e quatro diacríticos vocálicos.

Quanto ao significado preciso das mensagens, isso ainda permanece desconhecido, mas os pesquisadores dizem que o trabalho ajudou a iluminar a obscura história linguística desta parte da Ásia Central.

A equipe argumenta que a escrita Kushan registrou uma língua iraniana média completamente desconhecida, que eles apelidaram de 'Eteo-Tocharian'. Eles acreditam que provavelmente serviu como uma língua intermediária no desenvolvimento do bactriano para o khotanês Saka, uma língua antiga do oeste da China.

Parece também que, em algum momento, a língua recentemente decifrada foi uma das línguas oficiais do Império Kushan, juntamente com o bactriano, o gandhari/indoariano médio e o sânscrito.

“Nossa decifração desta escrita pode ajudar a melhorar nossa compreensão da língua e da história cultural da Ásia Central e do Império Kushan, semelhante à decifração dos hieróglifos egípcios ou glifos maias para nossa compreensão do antigo Egito ou da civilização maia”, afirmou Svenja Bonmann, primeiro autor do departamento de Linguística da Universidade de Colônia, um comunicado.







