Escritora relata as próprias vivências ao lado de um filho superdotado

Mãe de um superdotado, Claudia Tozzini compartilha suas experiências e aborda elementos técnicos da condição - (crédito: Arquivo pessoal)

Características como alta concentração, rapidez na aprendizagem, boa memória e originalidade de pensamento são apenas alguns dos sinais que uma criança com altas habilidades pode transparecer no dia a dia. No livro “Ele é superdotado, e daí”, a autora Claudia Tozzini compartilha a experiência - da infância à adolescência - de ser mãe de um superdotado.

Após o diagnóstico, a compreensão da condição do filho foi aliviadora para entender as habilidades e dificuldades do jovem: uma criança extremamente organizada, bem-humorada e sincera, um garoto inteligente e cheio de talentos, mas nem sempre compreendido fora do ambiente familiar. A partir das dificuldades enfrentadas por Felipe Barreto, como bullying e repreensão de comportamentos, a obra de Claudia acolhe pais, educadores e profissionais da saúde, que sentem na pele os desafios de entender e conviver com pessoas superdotadas.



O prefácio de Maria Helena Oliveira, psicóloga que identificou Felipe, e o posfácio de Maria Lúcia Sabatella, referência no assunto no Brasil, reforçam a importância da identificação e da ampliação da discussão no país na intenção de promover mudanças sociais e no âmbito educacional, na busca de despertar no leitor um novo olhar sobre formas diferenciadas de aprendizagem, ao questionar o despreparo do ambiente escolar no Brasil, seja público ou privado, para receber alunos com os mais diversos tipos de espectro.

Diferenças



Ainda que o livro trate de uma perspectiva pessoal, ele oferece elementos técnicos para contextualizar aspectos fundamentais da superdotação. Com base em estudos e profissionais da área, a mãe-autora conceitua o universo das pessoas identificadas, revela aspectos que caracterizam uma pessoa com altas habilidades e aponta as diferenças entre superdotação, genialidade e precocidade.



“Ao escrever o livro, tive a intenção de ampliar a divulgação da temática e quis contribuir para o despertar de um novo olhar com relação à forma diferenciada de aprendizagem das crianças e jovens superdotados. Acredito que, por meio da disseminação do conhecimento, podemos promover mudanças necessárias tanto para a melhoria da educação como para uma melhor qualidade de vida no âmbito familiar, comenta.



A leitura é essencial para reforçar a importância de uma rede de apoio para crianças que apresentam essa condição, uma vez que, compreendendo sua condição, poderão ajudá-las em seu desenvolvimento geral e também acolhê-las emocionalmente, além de evidenciar a defasagem das escolas no desenvolvimento de talentos, competências e habilidades diversas em crianças e jovens com superdotação/altas habilidades.

Ele é Superdotado, e daí?

•Autora: Claudia Tozzini Barretto

•Editora: All Print

•Número de páginas: 224

•Preço: R$ 44,90

•Onde encontrar: Site da autora

