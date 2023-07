Empresário que teve dois AVCs volta a andar após tratamento com CBD

CB Correio Braziliense

Paulo Camargo

Um empresário de 63 anos, morador de Goiânia, que sofreu dois Acidentes Vasculares Cerebrais em fevereiro de 2022 e ficou com um lado do corpo paralisado, recuperou os movimentos após fazer um tratamento com óleo de canabidiol.

Paulo Camargo ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado após sofrer dois AVCs. Com dificuldade de se locomover, o empresário precisou do auxílio de cadeira de rodas por quase um ano.

Em janeiro deste ano, Paulo incluiu o canabidiol no tratamento, prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico. Ele relata que a cannabis medicinal melhorou muito a qualidade de vida, inclusive, voltou a andar sem auxílio.

“Cada dia, era uma surpresa! Foram dois AVCs, um isquêmico e outro hemorrágico. Passei 21 dias na UTI. Não tomava banho e nem trocava roupa sozinho. Não andava sem auxílio de bengala! Depois do medicamento, faço tudo sozinho e a bengala e a cadeira de rodas estão encostadas!”, relata Paulo.

O empresário celebra a evolução e já faz planos para o futuro. “Eu estou tomando o CBD há cerca de seis meses e mudou minha vida. Hoje consigo realizar tarefas do dia a dia sozinho. Faço limpeza da casa, faço comida, resolvo meus negócios bancário, odontológicos e até assistência aos meus clientes. O próximo passo é renovar a carteira profissional e comprar um carro. Também quero voltar à faculdade para terminar meu curso de direito”, afirma.

Benefícios do canabidiol

Entre os vários benefícios do canabidiol, o médico Flávio Geraldes Alves, diretor da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide (APMC) e consultor médico da NuNature Labs, destaca o auxílio em casos de pós-AVC.

“É uma excelente opção terapêutica. O CBD pode auxiliar na recuperação neurológica desse paciente. Outra questão muito comum, os pacientes por terem essas condições debilitantes, podem desenvolver ansiedade ou depressão por perderem os movimentos. Então, o canabidiol tem esse potencial de melhorar a saúde mental e a qualidade de vida”, explica.

O médico acrescenta que o tratamento também atua na espasticidade, que causa dor crônica e limita ainda mais os movimentos.

“Lesões neurológicas podem desenvolver sequelas motoras, como a espasticidade. O Canabidiol Full Spectrum, que contém o THC, pode ajudar nessa espasticidade e na dor que essa sequela pode causar”, afirma o médico Flávio.

