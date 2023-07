Cruzeiro homenageia ex-atacante Palhinha: ‘Eterno ídolo’

NA No Ataque - Estado de Minas

O jogador de futebol do Cruzeiro, Palhinha, morreu nesta nesta segunda-feira (17/7), aos 73 anos - (crédito: Arquivo Estado de Minas)

O Cruzeiro homenageou o ex-atacante Palhinha, que morreu nesta segunda-feira (17/7), aos 73 anos. Ídolo do clube celeste, o ex-jogador morreu devido a uma infecção. Ele estava internado em um hospital em Belo Horizonte.

“Um dos maiores ídolos do Cruzeiro nos deixou hoje, aos 73 anos. Vanderlei Eustáquio de Oliveira, o Palhinha, foi o artilheiro da Libertadores de 1976 com 13 gols em 10 jogos. Uma das várias marcas expressivas que o consagrou como sétimo maior goleador da história celeste, com 156 gols em 457 jogos”, iniciou o clube



“Dos campos de terra do Barreiro aos grandes estádios, o atacante estreou no Cruzeiro em 1968, foi convocado para a Seleção Brasileira em 1973 e também fez história em outros clubes do futebol brasileiro com sua inteligência e velocidade. Descanse em paz, eterno ídolo Palhinha”, complementou o Cruzeiro, em postagem nas redes sociais.

Palhinha no Cruzeiro



Palhinha nasceu em 11 de junho de 1950, em Belo Horizonte. Ele começou no futsal do Cruzeiro, aos 14 anos, e depois migrou para o futebol.

O ápice de Palhinha com a camisa estrelada foi o título da Copa Libertadores da América 1976. O Cruzeiro sagrou-se campeão do torneio pela primeira vez.

Grande nome da campanha, Palhinha marcou 13 gols e se tornou o maior artilheiro brasileiro em uma só edição da Copa Libertadores.

Palhinha é o nono jogador com mais partidas pelo Cruzeiro, com 457 jogos, e o sétimo maior artilheiro do clube, com 156 gols. Ele atuou na Raposa até 1976, voltando em 1983 até 1984.

Pelo clube celeste, conquistou sete Campeonatos Mineiros (1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984) e uma Copa Libertadores (1976).

