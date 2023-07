Copa do Brasil tem mandos de campo definidos nas semifinais

PM Paulo Martins*

A Copa do Brasil definiu na tarde desta segunda-feira (17/7) os mandos de campo das semifinais. A decisão foi tomada através de sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, decidindo os rumos de São Paulo x Corinthians, em um lado das chaves, e de Flamengo x Grêmio, no outro.

As bolinhas decretaram os tricolores como equipe a definir o clássico Majestoso, diante dos alvinegros, no Morumbi. Com isso, a ida na casa corintiana, a Neo Química Arena, será no próximo dia 26, com a volta sendo disputada no Estádio Cícero Pompeu de Toledo em 16 de agosto. Nas mesmas datas, respectivamente, o Imortal recebe o rubro-negro na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, tendo de visitar o Maracanã em seguida.

Nos confrontos definidos, as datas internacionais interferem na vida de três dos quatro semifinalistas, com definições de oitavas de final nos certames continentais entre o jogo de ida e o jogo de volta em relação ao torneio nacional. O Fla encara o Olímpia, pela Libertadores, enquanto os gremistas terão somente o Campeonato Brasileiro como única frente de disputa.

A mesma tônica se aplica na Copa Sul-Americana. Com alterações no calendário, o Corinthians ainda precisa confirmar a classificação diante do Universitario, do Peru, nesta terça-feira (18/7), para encarar o Newell's Old Boys nas mesmas datas, pelas oitavas. Lá está o São Paulo, que espera o vencedor do duelo entre o Independiente Medellín colombiano e o San Lorenzo argentino.

