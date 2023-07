Maconha aumenta a sensação de prazer em corredores durante o exercício

CS Cecília Sóter

Corredor - (crédito: Reprodução/Unsplash)

Um estudo realizado por pesquisadores da University of Colorado Boulder, publicado no último dia 13 de julho na revista Cannabis and Cannabinoid Research, mostra que o uso de maconha antes da corrida está associado a uma maior sensação de prazer e tranquilidade.

Os 49 participantes do estudo correram uma média de 6,24 km e relataram “menos afeto negativo, maiores sentimentos de afeto positivo, tranquilidade, prazer e dissociação, e mais sintomas elevados do chamado 'barato do corredor'" quando o fizeram imediatamente após o uso de maconha.

Também foi observado que os atletas correram 31 segundos mais devagar por quilômetro, depois do consumo de maconha, mas os pesquisadores afirmaram que isso não era estatisticamente significativo.

“Os participantes também relataram níveis mais baixos de dor após a corrida com maconha (vs. sem maconha) e o esforço percebido não diferiu entre as corridas", diz o estudo.

“Os resultados sugerem que o uso agudo de cannabis pode estar associado a uma experiência de exercício mais positiva entre usuários regulares de maconha”, conclui o estudo.

Os pesquisadores afirmam, no entanto, que são necessários estudos com metodologias, modalidades de exercício e população diversas "para estabelecer os danos e benefícios a longo prazo associados a esse comportamento, bem como a generalização dessas descobertas para outras populações e ambientes."