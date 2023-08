Correio Braziliense

Um estudo de pesquisadores brasileiros e ingleses apontou que o ChatGPT tem viés político de esquerda. Para chegar ao resultado, os autores da pesquisa pediram que a inteligência artificial respondesse questionários com a perspectiva de um eleitor da direita, da esquerda e depois de maneira "neutra". As respostas no modo "default", isto é, sem incorporar um espectro político específico, se assemelharam com aquelas dadas por eleitores de esquerda.

Em outras palavras, quando a plataforma foi solicitada que respondesse de acordo com um eleitor do partido Democrata americano, do partido Republicano e depois sem especificar um espectro político, o ChatGPT se aproximou das respostas dados do ponto de vista de um democrata. O estudo identificou que a inteligência artificial fornece explicações que estão mais próximas do partido democrata nos Estados Unidos, do Partido dos Trabalhadores no Brasil e do Partido Trabalhista do Reino Unido.

"Se o ChatGPT não fosse enviesado, suas respostas ‘default’ não deveriam se alinhar nem com as do suposto democrata nem com as do republicano", diz o estudo Mais humano que humano: medindo o viés político do ChatGPT e publicado no periódico Public Choice.

"Acreditamos que nosso método pode apoiar o dever crucial de garantir que tais sistemas sejam imparciais e imparciais, mitigando potenciais efeitos políticos e eleitorais negativos e salvaguardando a confiança do público em geral nesta tecnologia. Por fim, também contribuímos para a questão mais geral de como medir o viés, pois nosso método pode ser implantado em qualquer domínio onde exista um questionário para medir a ideologia das pessoas", acrescenta a pesquisa.

O que é o ChatGPT?

O ChatGPT é um robô virtual (chatbot) que responde a perguntas variadas, realiza tarefas por escrito, conversa de maneira fluida e inclusive pode até dar conselhos sobre problemas pessoais (embora sejam genéricos). A plataforma está disponível em 100 idiomas. O sistema foi desenvolvido pela OpenAI, empresa fundada em 2015 nos Estados Unidos, por Sam Altman.