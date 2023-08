Mononucleose: por que Cecília Pedersoli teve placas vermelhas no corpo

Correio Braziliense

Cecília Pedersoli recebeu o diagnóstico de amigdalite, mas na verdade era uma mononucleose - (crédito: Reprodução/ Instagram @cecipedersoli)

Ao notar diversas placas vermelhas na pele, a influenciadora digital Cecília Pedersoli procurou um posto privado de saúde. Além do incômodo com as manchas, ela sentia dores na garganta e suspeitou que pudesse estar com amigdalite, já que conforme ela disse, em publicação no TikTok, o diagnóstico de amigdalite tem sido presente de forma constante em sua vida, desde o ano passado.

Durante a consulta com uma médica do pronto-atendimento particular, Cecília Pedersoli recebeu novamente a alegação de que os problemas da dor de garganta e das manchas seriam causados pela amigdalite. O remédio passado foi uma injeção benzentacil.

"Foi a pior dor que senti em minha vida", confessou a influenciadora. Para tristeza da tiktoker, porém, toda essa dor foi em vão, já que nem a inflamação na garganta tampouco as manchas na pele sararam.



Foi ai que ela se dirigiu a um otorrinolaringologista e se deparou com um diagnóstico inusitado. Cecília, na verdade, tinha mononucleose. O nome mais comum para esse diagnóstico é doença do beijo.

Cecília, no entanto, negou ter adquirido esse quadro pelo fato de não ter beijado ninguém. A resposta da médica, segundo a influenciadora, foi a de que ela poderia ter pego essa doença pelo suor, ao compartilhar equipamentos na academia.



O médico explicou que a injeção não teria efeito e que poderia dar alguma reação no organismo. Nesse momento, o corpo da influenciadora continuava coberto de manchas vermelhas, que coçavam. Ela também emagreceu 6kg por não conseguir comer devido às dores na garganta. Após 10 dias, as dores melhoraram, porém as manchas levaram mais tempo para desaparecer.

Cecília não detalhou quando ocorreram esse episódios. No vídeo, ela disse ter sido "no meio do ano". O Correio enviou uma mensagem à conta no Instagram da influenciadora e aguarda resposta.

Doença do beijo

A famosa "doença do beijo", cientificamente chamada de mononucleose, consiste em uma infecção causada pelo vírus Epstein-Barr (EBV) e o principal veículo de transmissão é a saliva. Esse diagnóstico é comum e afeta sobretudo jovens e adultos com idade entre 15 a 25 anos.

De acordo com o Ministério da Saúde, estudos demonstram que até 90% da população já foi infectada por EBV em alguma fase da vida. Os sintomas duram, em média 30 a 45 dias e, conforme relatados pela influenciadora Cecília Pedersoli, consistem em dor de garganta, fadiga e mal-estar. As placas vermelhas, que marcaram o corpo da tiktoker, ocorrem nos casos mais graves da doença.

Apesar de Cecília não ter citado em seus vídeos, a mononucleose também pode causar febre, dores nas articulações e na barriga.

Em casos mais raros, ainda conforme o Ministério da Saúde, as manifestações são hepatoesplenomegalia, ou seja, o aumento do fígado; e petéquias no palato, leves hemorragias internas em vasos sanguíneos, que formam manchas vermelhas na pele ou na mucosa.

O caminho para se prevenir, ainda conforme a pasta, é fortalecer o sistema imunológico e prestar atenção quando for beijar alguém na boca.

Para fazer esse gesto, é recomendável evitar o gesto se a pessoa estiver com feridas nos lábios. aftas ou sangramento nas gengivas. Além disso, recomenda-se não compartilhar objetos de higiene pessoal, como escova de dentes, copos e talheres.