O que é o câncer de endométrio, doença que Marieta Severo enfrentou

A atriz Marieta Severo, 76 anos, revelou neste domingo (24/9) que venceu um câncer no endométrio. A artista contou que o diagnóstico foi em estágio inicial, sendo possível começar o tratamento antes de qualquer complicação. Ela optou pela retirada do útero e dos ovários para não haver novas manifestações da doença.

Em entrevista para o jornal O Globo, a atriz falou sobre a importância da conscientização da doença. “Preciso usar a minha voz ativa para falar de temas fundamentais, como a minha saúde e a do outro. Após dos tempos negacionistas que vivemos, pesquisas mostram que os índices de vacinação caíram”, declarou a atriz, que aceitou ser madrinha da campanha Setembro em Flor, do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA).

O que é o câncer de endométrio?

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o tipo mais comum de câncer no corpo do útero se origina no endométrio — revestimento interno do útero — e é chamado de câncer de endométrio. É uma das formas de câncer mais mortais entre as mulheres.

Segundo o (INCA), foram 7,8 mil casos no Brasil e quase duas mil mortes em 2022. O cancro endometrial atinge mulheres especialmente na menopausa, acima dos 50 anos. Então, esse câncer é apenas uma das várias formas de câncer que podem afetar o corpo uterino.

Sintomas e fatores de risco:

O sangramento vaginal fora do período menstrual, anormal e mais intenso, ou após a menopausa é o principal sintoma.

Outros sintomas podem ser: dores em parte do abdômen, aumento do volume abdominal, perda de peso de forma rápida e intensa.

Os fatores de risco também podem ser: obesidade, terapia de reposição hormonal na fase da menopausa, hipertensão arterial e diabetes, nuliparidade — nenhuma gravidez durante a vida, dietas ricas em gordura animal, histórico familiar de câncer ginecológico.

Prevenção e diagnóstico

Segundo o instituto Vencer o Câncer, as melhores formas de prevenção são a prática regular de atividade física, e evitar riscos como a obesidade, aumento da pressão arterial e diabetes.

Sobre o diagnóstico é importante manter o controle clínico e exames ginecológicos periodicamente, com especial atenção às mulheres com maior risco ou com sangramento anormal, especialmente na menopausa.

Tratamento

O tratamento do câncer de endométrio depende do estágio da doença. Existe a possibilidade da retirada total do útero, ovários e trompas. Sendo recomendada também a avaliação de outros órgãos ao redor para saber se estão comprometidos.

Além disso, pode ser feita a quimioterapia e a radioterapia para evitar o reaparecimento de tumores na região.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

