Marieta Severo revela batalha contra o câncer: "Precisei tirar o útero"

Convidada para ser madrinha da campanha Setembro em Flor, promovida pelo grupo EVA, do Instituto Nacional do Câncer (INCA) para alertar sobre os riscos dos tumores ginecológicos, a atriz Marieta Severo, 76 anos, revelou que já teve um câncer no endométrio e que precisou retirar o útero e os ovários.

Em entrevista ao O Globo, Marieta contou que descobriu a doença em estágios iniciais e que por isso nem precisou passar por quimioterapia. Contudo, precisou retirar parte do sistema reprodutor.

Após a doença, Marieta acredita ser importante usar a voz dela de maneira ativa para "falar de temas fundamentais, como a minha saúde e a do outro".

Ela foi convidada pelo oncologista dela para participar da campanha do Setembro em Flor e gravou um vídeo chamando a atenção para a importância da vacinação da população contra o HPV, vírus que pode causar câncer de colo de útero.

Confira:



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marieta Severo ???? (@marietaseveroo)