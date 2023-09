Doença da urina preta: Amazonas registra 86 casos suspeitos

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVSAM) confirmou um cenário preocupante de rabdomiólise por Doença de Haff no Amazonas. Até o momento, 86 casos suspeitos da doença da urina preta foram notificados no estado, sendo 20 deles apontados apenas no mês de setembro.

Na segunda-feira (25/9), o governo do estado divulgou que dos 86 casos notificados, 49 foram confirmados, 24 descartados e 13 em investigação. Os casos compatíveis correspondem a pessoas residentes em Itacoatiara (36), Manaus (7), Manacapuru (3), Parintins (2) e Nova Olinda do Norte (1). Até o momento, não há óbitos relacionados à doença.



A FVS-RCP esclarece que a equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) no Amazonas realiza rastreio, em parceria com as equipes de Vigilância Epidemiológica municipais, sobre a identificação dos casos que atendem à definição de caso suspeito de rabdomiólise compatível com a Doença de Haff, resultando no quantitativo de 49 casos compatíveis.



A instituição destaca ainda que toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas, da capital e interior, estão sendo orientadas a realizarem o atendimento de casos suspeitos de rabdomiólise.