Entenda o que são os ruídos coloridos e como usá-los 

Ruídos podem ser incômodos, nos distrair, atrapalhar o sono, deixar de mau humor e aumentar o estresse. Mas nem todos são problemáticos. Na verdade, diferentes cores de ruído (sim, você leu certo) podem ajudar uma pessoa a se sentir melhor, mais calma ou mais concentrada. O tema é alvo de estudos e utilizado em terapias sonoras, estimulação auditiva e mascaramento auditivo.

Barbara Shinn-Cunningham, diretora do Instituto de Neurociência da Universidade Carnegie Mellon, pesquisa sobre o tema e explica que diferentes cores de ruído enfatizam diferentes frequências em detrimento de outras. "Todos eles têm uma qualidade que é entediante para o cérebro e torna outros sons menos perceptíveis. O principal efeito é abafar sons inesperados ou perturbadores que poderiam distraí-lo ou comprometer sua atenção."

Confira os ruídos catalogados pela pesquisa a e suas recomendações:

Ruído branco

Soa como: A estática da TV e do rádio ou o zumbido de um ventilador.

Use para: Abafar as distrações.

"O ruído branco é especialmente bom para bloquear outros ruídos irregulares e imprevisíveis, como os vizinhos do andar de cima ou telefones tocando nas proximidades", diz Alicia Walf, neurocientista da pesquisa.

Algumas pesquisas descobriram que ouvir ruído branco ajuda as pessoas a dormirem melhor em ambientes urbanos, e um estudo publicado na edição de 2021 da International Archives of Otorhinolaryngology descobriu que o ruído branco pode aliviar o zumbidos no ouvido.

Ruído rosa

Soa como: Chuva leve, folhas farfalhando ou um batimento cardíaco constante.

Use para: Adormecer mais facilmente e dormir mais profundamente.

Próximo do ruído branco, o ruído rosa também contém todas as frequências que os seres humanos podem ouvir, mas tem mais potência nas frequências mais baixas. Além de ajudar com o zumbido, a pesquisa descobriu que a exposição ao ruído rosa constante pode reduzir a complexidade das ondas cerebrais das pessoas e melhorar a estabilidade e a qualidade do sono. Além disso, o ruído rosa pode aumentar a eficiência no trabalho, melhorando a função executiva, o julgamento e a velocidade em testes de desempenho mental.

Ruído marrom ou vermelho

Soa como: Chuva constante, trovões distantes ou uma cachoeira.

Use para: Ajudar você a se concentrar.

O ruído marrom, também chamado de ruído vermelho, geralmente é mais baixo em tom e intensidade do que o ruído branco ou rosa. Como tem um som profundo e constante, é útil para mascarar sons indesejados. Um estudo publicado em uma edição de 2017 da Applied Acoustics descobriu que ouvir o ruído marrom reduziu os distúrbios de concentração dos trabalhadores em um escritório de plano aberto. Pesquisas também descobriram que a exposição ao ruído marrom pode melhorar a transição para o sono de algumas pessoas.

Ruído verde

Soa como: Águas e ondas

Use para: Ajudar você a relaxar.

Dependendo da fonte de informação, o ruído verde é descrito como sendo semelhante aos ruídos de fundo da natureza, ao som das ondas rítmicas do oceano ou de um riacho murmurante. A Sleep Foundation observa que "o ruído verde também pode ser benéfico para pessoas que têm pensamentos acelerados e ansiedade à noite".

Ruído azul ou roxo

Soa como: Uma mangueira de jardim sibilante.

Use para: Não recomendado

O ruído azul ou roxo não é recomendado em casa pois têm uma frequência mais alta do que o ruído branco e pode causar irritabilidade. "Pessoas diferentes reagem de forma diferente a esses sons porque são mais ou menos suscetíveis a distrações e mais ou menos sensíveis a variações sonoras", explica Shinn-Cunningham, uma das pesquisadoras.

É por isso que os especialistas recomendam fazer algumas experiências em casa para ver quais ruídos coloridos o ajudam a se concentrar, relaxar, dormir mais facilmente ou atingir outro objetivo. Listas de reprodução de ruídos coloridos estão disponíveis no YouTube ou no Spotify.

