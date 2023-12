Veja cinco dicas para desintoxicar a mente para 2024

Equilíbrio mental é um dos caminhos para atingir metas (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase) EdiCase EdiCase

A sobrecarga mental é um dos principais problemas da atualidade. É um estado em que a mente está constantemente sob pressão devido a um excesso de demandas cognitivas. Isso pode ser resultado de várias fontes.

"[A sobrecarga mental] é o resultado de quando há muitas tarefas para serem entregues, excesso de compromissos, jornadas muito longas e problemas recorrentes. Pessoas submetidas a essas pressões e cobranças podem desenvolver a síndrome de Burnout", comenta a psicóloga Vanessa Gebrim, especialista em Psicologia pela PUC-SP.

Complicações causadas pela sobrecarga mental

A mente exausta também é terreno fértil para uma série de complicações, como:

Fadiga;

Alterações de peso;

Dores de cabeça;

Dores no estômago;

Imunidade baixa;

Insônia.

"Em paralelo, uma mente cansada também pode apresentar sintomas emocionais como irritabilidade, ansiedade, depressão, estresse, desmotivação, desânimo, impaciência, entre outros", explica Vanessa Gebrim.

Criar expectativas reais evita frustrações

A psicóloga destaca que é importante criar expectativas realistas e coerentes, alinhadas ao projeto de vida individual. Sua abordagem destaca a necessidade do estabelecimento de metas alcançáveis como fundamentais para preservar o equilíbrio mental e físico.

"Se não der certo e as coisas não acontecerem do jeito que espera, é importante encarar a frustração. E não deixe que o medo te paralise. Gerenciar a ansiedade também é importante, assim como evitar a comparação com os outros", aconselha a psicóloga.

Reconhecer as próprias emoções ajuda a reduzir a sobrecarga mental (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

Maneiras de desintoxicar a mente

Para te auxiliar a desintoxicar a mente e iniciar 2024 com a mente leve e pronta para novos desafios, Vanessa Gebrim lista 5 hábitos fundamentais. Confira!

1. Invista em autoconhecimento

Segundo a especialista, cultivar boas relações é um dos caminhos para manter a mente saudável. "Podemos entender este termo de desintoxicar a mente como um afastamento necessário. Muitas vezes, não nos damos conta do quanto uma pessoa, um lugar ou um sentimento nos faz mal. O reconhecimento de tudo isso é possível a partir do momento em que nos propomos a praticar o autoconhecimento e a investir em nosso desenvolvimento pessoal. Distanciar-se é justamente criar um tempo e um espaço entre você e as situações ruins", explica.

2. Cuide da saúde física e mental

Praticar atividades que ajudam a manter o corpo saudável e relaxem a mente é essencial para manter o controle diante de situações adversas que podem sobrecarregar a mente. "Relacionamentos, trabalho e, até mesmo, a falta de atenção com alimentação e prática de exercícios tem o poder de destruir aos poucos, mas profundamente, nossa saúde mental, nosso ânimo, nosso humor. Portanto, atente-se a isso", comenta.

3. Tenha momentos prazerosos

Desfrute de momentos prazerosos ao se desconectar das redes sociais. "Permita-se viver experiências reais, cultive instantes de prazer em sua vida, seja apreciando pequenas alegrias do dia a dia, saboreando um momento de tranquilidade ou envolvendo-se em atividades que trazem satisfação pessoal. Valorize esses momentos, pois são eles que tornam a jornada diária mais leve", enfatiza a psicóloga.

4. Organize os seus compromissos

Estabelecer uma organização evita momentos de tensão que criam estresse e afetam o bem-estar. "Estruturar uma agenda irá proporcionar mais eficiência e equilíbrio à sua rotina, evitando a incidência de estresse devido a atrasos ou imprevistos. Estabeleça prioridades e reserve momentos para autocuidado, contribuindo para um bem-estar duradouro", aconselha.

5. Eduque os seus pensamentos

Neste quesito, Vanessa Gebrim aconselha: "pratique pensamentos positivos, trabalhando a aceitação e o perdão constantemente. Nessa busca, é essencial a prática de exercícios e meditação, assim como terapia. Privilegiar seu sono e ter uma espiritualidade também é importante", finaliza a profissional.

Por Isabelle Rocha

