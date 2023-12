Conheça as diferenças entre creatina e whey protein

Suplementos alimentares têm funções distintas que se complementam (Imagem: Tenzen | Shutterstock) - (crédito: EdiCase) EdiCase EdiCase

A creatina e o whey protein são dois suplementos alimentares comumente integrados na rotina de pessoas que praticam atividades físicas. No entanto, suas funções distintas complementam diferentes aspectos da rotina de treino e da dieta, visando melhorar o desempenho, a recuperação e o desenvolvimento muscular. Por isso, a seguir, confira as diferenças entre esses dois produtos!

Creatina

A creatina é uma substância composta por aminoácidos presentes no corpo humano, principalmente nos músculos. Ela desempenha um papel fundamental na produção de energia durante atividades de alta intensidade e curta duração, como levantamento de peso ou exercícios explosivos.

"Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a suplementação da creatina não traz riscos renais e hepáticos e diversos estudos recentes comprovam isso. Contudo, como todo suplemento, é necessário ter o acompanhamento de um profissional qualificado, que indique as quantidades adequadas para cada composição física e objetivos. Acima de 5g por dia, por exemplo, não há sentido no consumo, pois o corpo não consegue sintetizar além disso", afirma o Dr. Cristovam Miguel Neto, especialista em Nutrologia Esportiva.

Geralmente, ela é consumida em forma de pó e misturada com água ou suco. "A creatina é um suplemento que funciona por meio de carregamento e isso quer dizer que eu preciso tomar ela constantemente para ela ‘encher o meu tanque’ […] Assim, ela deve ser ingerida todos os dias, indiferentemente se você treina ou não naquele dia", diz o educador físico Igor Rehbein.

Whey protein ajuda na recuperação muscular (Imagem: Supavadee butradee | Shutterstock)

Whey protein

O whey protein é uma fonte de proteína de alta qualidade extraída do soro do leite. É rapidamente absorvido pelo corpo, fornecendo uma grande quantidade de aminoácidos essenciais necessários para reparo e crescimento muscular. Ele é amplamente utilizado por atletas e praticantes de atividade física para promover a recuperação muscular pós-treino, ajudar no ganho de massa muscular magra e contribuir para a manutenção da saúde muscular.

"Além disso, o whey melhora o sistema imune; é rico em aminoácidos essenciais; possui absorção rápida; tem alto valor biológico, ou seja, é um suplemento completo de proteínas necessárias ao organismo. Contém proteínas concentradas, livre de gorduras e com pouco carboidrato; e contribui para a manutenção e crescimento muscular", explica a nutricionista Nathalia Sales.

Pode ser consumido em forma de pó, adicionado a bebidas, shakes ou incorporado em receitas. "A dose diária recomendada geralmente vem descrita na embalagem do produto, mas não serve para todo mundo. Isto é, a dose necessária varia de acordo seus objetivos e tipo de organismo", afirma Nathalia Sales.

Uso combinado dos suplementos

A creatina geralmente é ingerida antes ou após o treino, enquanto o whey protein é frequentemente consumido após o treino para ajudar na recuperação muscular. Ambos os suplementos podem ser utilizados em conjunto, já que têm funções diferentes: a creatina auxilia no aumento da força e no desempenho durante o treino, enquanto o whey protein contribui para a reparação e o crescimento muscular após o exercício.