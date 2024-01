Homem usa antena de TV e faz contato com astronauta na Estação Espacial

O operador de rádio Doug conseguiu realizar um feito raro: por meio de uma antena de TV caseira, ele fez contato com um astronauta a bordo da International Space Station (ISS) — Estação Espacial Internacional. Em vídeo publicado no canal dele no Youtube, o homem conta que foram feitos “contatos de voz e APRS, uso de radioamadores, através dos satélites FM e do repetidor ISS”.

O contato foi feito com a Estação Especial enquanto ela passava por cima da localidade de Doug, em julho de 2023. “Sempre quis falar com um astronauta. No fim de semana do Memorial Day, finalmente fiz esse contato. Entrei em contato com a Estação Espacial Internacional (ISS) e conversei com Woody Hoburg. Que emoção”, escreveu na legenda de um vídeo no youtube.

Muitas agências participam do programa de rádio amador na Estação Espacial Internacional (ARISS), que incentiva estudantes do mundo todo a buscar interesses na área da ciência, tecnologia, matemática por meio de oportunidades de comunicação com a tripulação em órbita da ISS.