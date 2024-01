Designer brasileiro realiza reconstrução facial do crânio de Piltdow

O designer brasileiro Cícero Moraes, junto com os arqueólogos Luca e Alessandro Bezzi, realizaram a reconstrução facial do crânio de Piltdow — apresentado em 1912 como um "elo perdido" entre macacos e humanos, mas que foi revelado, 40 anos depois, como uma das maiores fraudes da história da ciência.

A farsa começou com o geólogo amador Charles Dawson, que entrou em contato com o Museu de História Natural de Londres e apresentou fragmentos de crânio, mandíbula e dentes, alegando ter descoberto um hominídeo. O achado recebeu o nome latino Eoanthropus dawsoni ("homem do amanhecer de Dawson"). Entretanto, em 1953, um artigo publicado na revista Time revelou que o suposto "homem de Piltdow" era composto por uma mistura de crânio de humano moderno, mandíbula de orangotango e dentes de chimpanzé.

Décadas depois, pesquisadores decidiram simular a aparência do crânio. "Foram trabalhadas duas abordagens relacionadas a aproximação facial, uma mais objetiva e outra mais artística. A abordagem objetiva consistiu em um busto dotado dos elementos intimamente ligados aos aspectos anatômicos da aproximação e uma vez que a etapa inicial do processo foi composta apenas por dados colhidos de tomografias, isso possibilitou gerar uma face anatomicamente coerente. A abordagem mais artística consiste em imagens com a coloração da pele e com pelos", diz o estudo.

Foi constatado, em 2016, que, para sustentar a farsa, o crânio estava mineralizado com óxido de ferro, o que dava uma coloração marrom e aparência de ser mais antigo do que realmente era. "Até hoje não se sabe ao certo o que motivou tal falsificação, especula-se que Charles Dawson sonhava em se tornar Fellow (membro acadêmico) da Royal Society e, vendo que seus esforços anteriores não surtiram efeito, pode ter utilizado os seus conhecimentos para falsificar o "fóssil", concluiu a pesquisa.

O estudo foi publicado na revista OrtogOnLineMag e pode ser acessado na íntegra neste link.