Gel anticoncepcional masculino tem 99% de eficácia, diz pesquisa

Cientistas têm desenvolvido um gel anticoncepcional masculino, que está sendo produzido pela empresa de biotecnologia Contraline, nos EUA, para bloquear a saída de espermatozoides do corpo do homem nas ejaculações. A pesquisa foi feita com mais de 1,5 mil voluntários de diferentes idades. O contraceptivo foi injetado no canal deferente deles — o tubo que transporta os espermatozoides dos testículos para fora do corpo — em uma consulta médica, após receberem uma anestesia local.

Todos os participantes continuaram a ter ejaculações, mas a contagem de espermatozoides caiu de 99% a 100% apenas um mês após o procedimento, mostrando que o método de contracepção foi eficaz na prevenção da saída dos espermatozoides do corpo.

"Os pesquisadores visam desenvolver um método de contracepção masculino parecido com a vasectomia, como uma vantagem de ser reversível de forma mais fácil", avalia o Dr. Eduardo Pimentel, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

“A pesquisa desenvolveu um gel que é injetado, com uma agulha bem fina, no ducto deferente”, explica o urologista. O médico acrescenta que o gel funcionaria como uma “rolha” ou tampão” do ducto, impedindo que os espermatozoides saiam.

A Contraline espera que o gel (chamado "Adam") receba aprovação da Food and Drug Administration, agência equivalente à Anvisa nos Estados Unidos, como um novo medicamento experimental ainda este ano para o início dos testes clínicos, e chegue ao público até 2027.