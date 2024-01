Surgimento de rugas pode ter ligação com bactérias da pele, diz estudo

Pesquisadores do Centro de Inovação em Microbiomas da Universidade da Califórnia em San Diego e da L'Oréal Research and Innovation analisaram 13 estudos e apontam que colônia de bactérias na pele do rosto podem influenciar a perda de água, causando rugas. Os estudos analisados envolveram 650 mulheres entre 18 e 70 anos, onde foram analisados e identificados os micróbios presentes na pele com base no material genético de cada participante. Amostras de todos os tipos foram coletadas no rosto das participantes e cada estudo se concentrou em regiões específicas da face.

A análise publicada na quarta-feira (10/1), na revista científica Frontiers in aging, constatou que as mulheres eram mais propensas a sofrer perda de água sob a pele, que faz com que ela pareça mais flácida. Leia o estudo na íntegra neste link.

“Esta pesquisa é inovadora na identificação de novos biomarcadores microbianos ligados a sinais visíveis de envelhecimento, como "pés de galinha". Isso marca um passo significativo no desenvolvimento de tecnologias para uma pele mais saudável e jovem”, afirma Qian Zheng, Chefe de Pesquisa Avançada da L'Oréal na América do Norte.

“Estamos ansiosos para compartilhar novos resultados assim que estiverem disponíveis, aumentando a compreensão da comunidade científica e contribuindo para o avanço de novas soluções de cuidados com a pele”, acrescenta a pesquisadora.