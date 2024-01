Urina pode sair preta em casos de desidratação grave; entenda

O médico lembra que a coloração da urina também pode ter alteração devido à presença de sangue, ao uso de determinados medicamentos e perda de outras substâncias - (crédito: bzndenis/Pixabay) Estado de Minas Estado de Minas E-mail

Lançamento da Netflix, o filme Sociedade da Neve, dirigido por JA Bayona e baseado em livro de mesmo nome, faz a releitura de um trágico acidente aéreo ocorrido há quase 52 anos, em 1972, com uma equipe de rugby uruguaia nos Andes, no Chile. Além da história em si, o filme retrata as condições humanas enfrentadas pelos sobreviventes durante os 72 dias entre o desastre e a chegada do socorro. Desnutrição, desidratação, queimaduras do frio, hipotermia, fome e outras dificuldades estão evidentes. Mas nenhuma delas chama mais a atenção do que o momento em que os sobreviventes relatam a cor marrom-escura, quase preta, da urina.

De acordo com Rorigo Dias de Meira, nefrologista do Vera Cruz Hospital, em Campinas (SP), a ficção retrata a realidade: “A urina é, basicamente, formada por água, toxinas e elementos que o rim filtrou e desprezou. Quando o organismo apresenta desidratação, o rim é o órgão que vai lutar para preservar a maior quantidade de água possível no corpo, reduzindo ao máximo a porcentagem de água na urina. Isso fará com que a urina fique mais concentrada, ficando mais escura, o que pode variar em tons de amarelo, castanho ou preto, em casos considerados os mais graves”.

Conforme o médico, porém, não é somente em casos de desidratação que o problema pode ocorrer: “O escurecimento da urina também pode ser causado por situações em que o corpo necessite reter mais líquidos, como, por exemplo, em hemorragias, que levam à perda de sangue e, consequentemente, de líquido; e patologias que podem baixar a pressão arterial, como infecções. Nestas situações, o rim vai ajudar o organismo a reter a maior quantidade de líquido possível e, em alguns casos, a pessoa acometida pode até mesmo deixar de urinar até o quadro ser estabilizado”.

Coloração da urina

Médico nefrologista Rodrigo Dias de Meira alerta que, além da coloração mais escura da urina, é importante estar atento a demais sinais de desidratação como fraqueza, boca seca, sensação de sede, dor de cabeça, sonolência entre outros

O médico lembra que a coloração da urina também pode ter alteração devido à presença de sangue, ao uso de determinados medicamentos e perda de outras substâncias. Por essa razão, recomenda que qualquer alteração na coloração da urina em pessoas hidratadas seja bem investigada.

Portanto, é de extrema importância estar de olho na coloração da urina e não esquecer de beber água suficiente para manter uma boa hidratação, especialmente em dias quentes e durante a prática de exercícios físicos.

“Além da coloração mais escura da urina, é importante estar atento a demais sinais que podem dar indícios do problema - desidratação, como fraqueza, boca seca, sensação de sede, dor de cabeça, sonolência, coma e demais agravamentos, que podem até mesmo levar a morte”, avisa o nefrologista.