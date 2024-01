O que é memória muscular? O fenômeno que pode ajudar a voltar à forma após as festas

Quem já pratica a musculação ganha força em uma velocidade muito maior após um período sem treinos do que a pessoa que entrou na academia pela primeira vez - (crédito: Freepik) Estado de Minas Estado de Minas E-mail

No início do ano, após as festas, muitas pessoas decidem aderir a dietas radicais e treinar sem parar na academia, para tentar compensar a comilança e os excessos comuns em dezembro. Entretanto, existe um fator chamado memória muscular, que nem todos conhecem, mas que pode ser importante para voltar à rotina após o Natal e o Ano Novo.



“Quem treina e se alimenta bem durante o ano todo não precisa se preocupar com a ausência de exercícios e a comilança das festas de final de ano. Basta voltar ao normal que o corpo também volta, pois nossos músculos têm memória”, explica o personal e sócio do app de saúde integrativa Personal Virtual, José Corbini.

Mas o que é a memória muscular? De acordo com José Corbini, é um fenômeno em que os músculos de quem já pratica a musculação, por exemplo, ganham força em uma velocidade muito maior após um período sem treinos do que aquela pessoa que entrou na academia pela primeira vez. “Quando falamos em hipertrofia, os músculos ficam levemente danificados, permitindo o crescimento muscular. Nesse processo, mesmo que a pessoa fique um tempo inativo, o núcleo das células acelera a recuperação do crescimento muscular”, comenta.

Essa memória muscular é capaz de se manter nas células por longos períodos, e não apenas em algumas semanas entre as festas de fim de ano. É por isso, inclusive, que muitos atletas sofrem lesões graves e conseguem se recuperar rapidamente, dependendo da gravidade, é claro.

"Resumindo, quanto mais você treina, mais memória muscular você constrói, o que ainda não se sabe é se essa memória é permanente. Vale lembrar que o tempo que você vai voltar a sua forma física antes de parar de treinar depende de como você estava antes, idade, sexo e quanto tempo você praticou exercícios durante a sua vida”, complementa o profissional.



Cuidado com o retorno



Voltar às atividades é a única forma de descobrir o quanto de memória muscular existe, mas todo cuidado é pouco na hora do retorno. “É importante lembrar que a volta deve ser gradual, não adianta querer pegar os mesmos pesos e continuar com a mesma intensidade de antes, isso deve ocorrer aos poucos. O acompanhamento de um profissional de educação física é essencial para evitar lesões e outros problemas”, explica o personal trainer.