Uma foto inédita do solo lunar foi divulgada pelo Japão nesta quinta-feira (25/1). A imagem, capturada pela sonda não-tripulada SLIM (Módulo de Pouso Inteligente para Investigar a Lua, na sigla em inglês), consagra o país oriental como o quinto país do mundo a conseguir registrar o solo lunar.

A Agência Espacial Japonesa (Jaxa) informou que a sonda conseguiu fotografar e transmitir dados usando um robô. O pouso do SLIM foi feito na sexta-feira (19/1), a poucos metros do alvo estipulado pelos japoneses. A missão marca um avanço significativo em explorações lunares devido à sua precisão de pouso, que superou a margem de quilômetros geralmente associada a pousos convencionais.

Robô não-tripulado da Agência Espacial Japonesa divulga imagem do solo lunar (foto: Reprodução/Twitter @ISAS_JAXA_EN)

A Jaxa divulgou o feito em seu perfil oficial no Twitter. Na publicação, a Agência Espacial Japonesa ressaltou a captura da imagem feita pelo SLIM. "O Veículo de Excursão Lunar 2 (LEV-2 / SORA-Q) obteve com sucesso uma imagem da espaçonave #SLIM na Lua. LEV-2 é o primeiro robô do mundo a realizar exploração totalmente autônoma na superfície lunar", escreveu o perfil.



The Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2 / SORA-Q) has successfully taken an image of the #SLIM spacecraft on the Moon. LEV-2 is the world’s first robot to conduct fully autonomous exploration on the lunar surface. https://t.co/NOboD0ZJIr pic.twitter.com/mfuuceu2WA