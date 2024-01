Bar comandado por brasiliense em Lisboa conquista prêmio de melhor do ano

Lisboa — A brasiliense Flavi Andrade, 45 anos, não tem do que reclamar. O ano de 2024 nem bem começou e ela conquistou um feito inédito. O Rossio Gastrobar, que ela comanda na capital portuguesa, conquistou o prêmio de Melhor Bar de Restaurante de Portugal, concedido pelo Mesa Marcada, um dos mais conceituados no ramo da gastronomia. Foi a primeira vez que a honraria reconheceu esse segmento, que tem atraído cada vez mais talentos e, sobretudo, consumidores. “Em 15 anos de existência do Mesa Marcada, esta foi a primeira vez que eles premiaram o melhor bar e o melhor bar de restaurante. O mais importante é que o prêmio foi para uma mulher, num ambiente ainda muito masculino”, diz.

No ano passado, Flavi já havia levado o prêmio de Melhor Bar de Hotel e o Top Cocktail Bar, na Espanha, segundo o Lisbon Bar Show. Em 2015, foi eleita a melhor bartender de Portugal. “Sempre fui muito dedicada em tudo que faço”, afirma. No Rossio Gastrobar, tudo passa por ela, da recepção dos clientes à contratação de pessoal, do preparo do menu à elaboração dos coquetéis. “Mas faço tudo com muito prazer. E os resultados estão aí. Outro ponto importante é que trabalhar no setor de restaurantes é uma profissão em que se aprende e se ensina todos os dias”, acrescenta. O bar está localizado em um local estratégico: no rooftop do hotel Altis Avenida, no coração de Lisboa, cidade que entrou no roteiro internacional do turismo.

O primeiro contato da brasiliense com o ramo gastronômico se deu em Sevilha, na Espanha, em 2008, quando ela decidiu fazer um doutorado em jornalismo. Como precisava muito complementar o orçamento, candidatou-se a uma vaga de bartender. Apesar do desgaste da jornada de trabalho, incluindo sábados e domingos, aos poucos ela foi descobrindo que aquele era o caminho que queria seguir. Foi aprendendo tudo o que podia. Seus coquetéis começaram a atrair uma boa clientela. Passou então a se interessar por outros setores do bar, para entender como funcionava aquela engrenagem. Foram seis anos em que Flavi deixou de ser jornalista para se tornar uma expert bartender.



Dez anos atrás, ela e o marido decidiram se mudar para Portugal. Escolheram, de início, a tranquilidade do Algarve, a mais famosa região praiana de Portugal. Mas começaram a sentir falta de uma vida mais agitada, mais urbana. A opção foi partir para Lisboa. “Gosto de estar em lugares movimentados, com muitas pessoas, no vaivém dos carros. E creio que estou no lugar certo”, ressalta. Há cinco anos, Flavi se juntou ao projeto de lançamento do Rossio Gastrobar como chefe de bar, posição de liderança que ocupa até hoje. Nesse período, ela fez questão de se empenhar para que as pessoas entendessem os coquetéis como parte da gastronomia, como uma experiência para acompanhar um bom prato ou uma boa conversa. “E o prêmio que acabamos de receber reforça isso, está dando espaço ao mundo do bar”, reforça.

Flavi não é muito de falar de planos para o futuro. Está centrada no presente, no momento que está vivendo. “Estamos falando de um ano que está começando, e de forma muito positiva. Isso só aumenta a minha disposição para o trabalho”, destaca. A brasiliense está trabalhando no próximo menu da casa, que será lançado em abril. “E o nosso grande diferencial é que cozinha e bar conversam diretamente. O chef João Correia é um grande parceiro. O que se vê, na maioria das vezes, é a cozinha preparando um prato, que o povo do bar prova e, então, elabora um coquetel. No nosso caso, é quase sempre o contrário. Eu crio o coquetel, o chef prova e logo vem com o prato. Estamos falando de um caso único do mercado”, completa. “É esse terreno sólido que nos permite dar passos à frente.”