O mini helicóptero Ingenuity Mars da Nasa, agência espacial norte-americana, fez seu último voo em Marte. O Ingenuity passou quase 1 mil dias no planeta junto ao rover Perseverance.

A presença de Ingenuity em Mate foi 33 vezes maior do que planejado pela Nasa. Ele foi projetado para realizar cinco voos, no entanto, voou 72 vezes, mais rápido e mais alto do que as metas da equipe da missão.

"A jornada histórica do Ingenuity, a primeira aeronave em outro planeta, chegou ao fim", confirmou o administrador da Nasa, Bill Nelson, em um comunicado.

"Esse notável helicóptero voou mais alto e mais longe do que jamais imaginamos e ajudou a Nasa a fazer o que fazemos de melhor - tornar possível o impossível. Por meio de missões como a Ingenuity, a Nasa está preparando o caminho para futuros voos em nosso sistema solar e para uma exploração humana mais inteligente e segura até Marte", acrescentou.

Em 18 de janeiro, durante seu 72º voo para estabelecer sua posição, o Ingenuity parou a 12 metros sobre o solo por alguns segundos antes de descer. Na queda, o helicóptero perdeu contato com o rover e, quando a conexão foi reestabelecida, os cientistas notaram que uma das pás foi danificada, logo, não podendo mais voar.

O Ingenuity voou por mais de duas horas no total, percorrendo mais de 17 quilômetros. Ele auxiliou o Perseverance ao examinar o terreno à frente do rover em busca de rochas e afloramentos interessantes. A altura mais alta que alcançou foi de 24 metros.

Em sua missão original, esperava-se que o Ingenuity voasse a uma altura de 3 a 5 metros por um máximo de 90 segundos por voo.

A equipe do Ingenuity realizará os testes finais nos sistemas do helicóptero e baixará todos os dados e imagens do computador de bordo.