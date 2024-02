Asteroide passará próximo da Terra nesta sexta-feira (2/2), alerta Nasa

Um asteroide passará bem próximo da Terra, nesta sexta-feira (2/2). A rocha, conhecida como 2008 OS7, alcançará a distância mínima de 2,8 milhões de quilômetros, ou cerca de 7,4 vezes a distância média da Lua.

Segundo a Agência espacial norte-americana (Nasa), o asteroide orbita o Sol a cada 2,64 anos e tem cerca de 284 metros de diâmetro. Apesar da proximidade em que a rocha espacial passará pela Terra, o asteroide não oferecerá riscos ao planeta.

“Não precisamos nos preocupar muito com isso, pois este asteroide não entrará na atmosfera, embora ainda se aproxime da Terra”, pontuou Minjae Kim, pesquisador do Departamento de Física da Universidade de Warwick, na Inglaterra.



O asteroide foi descoberto pelo programa Catalina Sky Survey, em 30 de julho de 2008. A passagem será transmitida ao vivo pelo canal The Virtual Telescope Project, às 15h.

O último asteroide que passou perto da Terra foi o 2024 BM, no último sábado (27/1). Esta rocha em particular pertence ao grupo Apollo de asteroides próximos à Terra, que são rochas espaciais que cruzam a Terra com eixos maiores que o do planeta.

Acompanhe: