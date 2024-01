Asteroide passará 'raspando' pela Terra neste sábado (27/1); entenda

De acordo com os detalhes divulgados pelo Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da Nasa (Agência Espacial Norte-Americana), um asteroide chamado de "Asteroide 2024 BM", deve passar pela Terra no próximo sábado (27/1). O asteroide foi descoberto no dia 17 de janeiro e estima-se que tenha 25 metros (82 pés) de diâmetro.

O asteroide já está viajando e girando no próprio eixo em uma velocidade de 2.511 quilômetros por hora — o equivalente à velocidade dos mísseis balísticos intercontinentais. Essa rocha espacial em particular pertence ao grupo Apollo de asteroides próximos à Terra, que são rochas espaciais que cruzam a Terra com eixos maiores que o da Terra.

Esses asteroides receberam esse nome em homenagem ao enorme asteroide Apollo que o astrônomo alemão Karl Reinmuth descobriu na década de 1930. De acordo com a Nasa essa não é a primeira vez que o Asteroide 2024 BM se aproxima da Terra. Ele já havia passado pela Terra em 5 de dezembro de 1900, a uma distância de aproximadamente 23 milhões de quilômetros.

O asteroide que está se aproximando da Terra têm probabilidade de colisão e não pode ser classificado como um Objeto Potencialmente Perigoso devido ao seu tamanho, de acordo com a NASA.