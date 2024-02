Nova espécie de pterossauro é descoberto e muda visão sobre período Jurássico

Uma nova espécie de pterossauro encontrado na Ilha de Skye, na Escócia, foi anunciada por cientistas do Reino Unido na revista Journal of Veterebrate Paleontology. Segundo os autores, a descoberta mostra que o clado Darwinoptera, ao qual pertencia o animal, era consideravelmente mais diversificado do que se pensava anteriormente e persistiu por mais de 25 milhões de anos, desde o final do Jurássico Inferior até ao último Jurássico.

A raridade dos fósseis de pterossauros do Jurássico Médio e sua incompletude já dificultaram as tentativas de compreender a evolução inicial deste grupo. A descoberta mostra que todos os principais clados de pterossauros do período evoluíram bem antes do final do Jurássico Inferior.

Os restos mortais consistem em um esqueleto parcial de um único indivíduo, incluindo partes dos ombros, asas, pernas e coluna vertebral. Muitos dos ossos permanecem completamente incrustados na rocha e só podem ser estudados por tomografia computadorizada.

Evolução

O professor Paul Barrett, pesquisador de mérito do Museu de História Natural e autor sênior do artigo, disse que o chamado Ceoptera ajuda a diminuir o tempo de vários eventos importantes na evolução dos répteis voadores. "Sua aparição no Jurássico Médio do Reino Unido foi uma surpresa completa, já que a maioria de seus parentes próximos são da China", diz. Isso mostra que o grupo avançado de répteis voadores ao qual pertence apareceu mais cedo do que o imaginado e rapidamente ganhou uma distribuição quase mundial.

Segundo a autora principal, Liz Martin-Silverstone, paleobióloga da Universidade de Bristol, o período da origem do Ceoptera é um dos mais importantes da evolução dos pterossauros, e é também um com menos fósseis disponíveis. "Descobrir que havia mais ossos incrustados na rocha, alguns dos quais essenciais para identificar que tipo de pterossauro o Ceoptera é, tornou esta descoberta ainda melhor do que se pensava inicialmente", analisa.