Nasa e SpaceX lançam sonda de empresa privada para a Lua

A SpaceX, com apoio da Nasa, lançou um módulo lunar de uma empresa privada, nesta quinta-feira (15/2), a bordo de um foguete Falcon 9. A empresa Intuitive Machines, responsável pela missão IM-1, espera tornar-se a primeira instituição não governamental a realizar uma alunissagem (pouso) no satélite natural da Terra e pousar em sua superfície o primeiro robô americano desde as missões Apollo, há mais de cinco décadas.

A missão deveria ter decolado na quarta-feira (14/2), mas o lançamento foi adiado depois que SpaceX detectou temperaturas anormais durante a tentativa de abastecimento de combustível do módulo. A nave tem previsão de chegada em 22 de fevereiro ao ponto de alunissagem, o Malapert A, que é uma cratera de impacto localizada a 300 quilômetros do polo sul lunar.

O módulo de alunissagem tem um novo tipo de motor de metano líquido e oxigênio super-resfriado que fornece a potência para chegar rapidamente ao destino, evitando uma longa exposição à região de alta radiação ao redor da Terra, conhecida como cinturão de Van Allen.

Trent Martin, vice-presidente de sistemas especiais da empresa Intuitive Machines, afirmou que a "oportunidade para que os Estados Unidos retornem à Lua pela primeira vez desde 1972 é uma proeza da engenharia que exige um verdadeiro desejo de explorar".

A Nasa espera estabelecer uma presença de longo prazo na Lua e coletar gelo para obter água potável e combustível para foguetes no âmbito do programa Artemis. A IM-1 é a segunda missão de iniciativa da agência espacial norte-americana criada para delegar serviços de carga ao setor privado para cortar custos e estimular uma economia lunar mais ampla.

*Com informações da AFP