Missão com módulo lunar dos EUA será interrompida após tombo na Lua

A empresa norte-americana Intuitive Machines informou, nesta segunda-feira (26/2), que vai interromper a missão espacial IM-1, pois o módulo lunar tombou em uma rocha na Lua — o que gerou falha de comunicação e prejudicou enviou de dados pelo equipamento. Os pesquisadores estimam que o contato com a sonda Odysseus termine na manhã desta terça-feira (27/2).

"Os controladores de voo pretendem coletar dados até que os painéis solares do módulo de pouso não estejam mais expostos à luz. Com base no posicionamento da Terra e da Lua, acreditamos que os controladores de voo continuarão a comunicar com o Odysseus até terça-feira de manhã", afirmou a empresa de exploração espacial.

Odysseus continues to communicate with flight controllers in Nova Control from the lunar surface. After understanding the end-to-end communication requirements, Odysseus sent images from the lunar surface of its vertical descent to its Malapert A landing site, representing the… pic.twitter.com/CuCkOVvBqu — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024

A sonda conseguiu enviar as primeiras imagens do ponto mais ao sul em que já se pousou na Lua. Das duas fotos compartilhadas pela Intuitive Machines, uma mostra o momento da descida do módulo em formato hexagonal e a outra, tirada 35 segundos depois de cair, revela o regolito da cratera Malapert A.

A nave não tripulada, que tem mais de quatro metros de altura, alunissou às 23h23 de quinta-feira (22/2), o que tornou a Intuitive Machines como a primeira empresa privada a pousar na Lua. O fato também marcou o retorno dos Estados Unidos ao satélite natural da Terra após mais de 50 anos.

Porém, uma série de contratempos, incluindo uma falha no sistema de navegação, complicou a descida final e a sonda acabou tombada de lado em vez de pousar verticalmente. A nave transportava instrumentos científicos da Nasa, que busca explorar o polo sul da Lua antes de enviar astronautas na missão Artemis.

*Com informações da AFP