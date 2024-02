Sinusite pode aumentar risco de desenvolver reumatismo

Um episódio de sinusite pode aumentar em 40% o risco de um diagnóstico futuro de doença reumática. Publicado na revista RMD Open, do grupo The British Medical Journal, um artigo da Clínica Mayo, em Rochester, nos Estados Unidos, relata que a inflamação comum — em média, um em cada oito adultos são afetados — antecede casos de artrite reumatoide e vasculite, por exemplo, de cinco a 10 anos.

A sinusite é uma inflamação causada por alergias, vírus, bactérias ou fungos, que atacam as mucosas dos seios da face — região craniana formada por cavidades ao redor do nariz, das maçãs do rosto e dos olhos. Anteriormente, já se sugeriu uma associação entre agentes que irritam os pulmões, como a poluição e as infecções respiratórias, e o risco aumentado de artrite reumatoide.

Os autores resolveram pesquisar se a sinusite também poderia predispor outras doenças reumáticas. Para isso, usaram os dados do Projeto Epidemiológico de Rochester, um banco de dados de mais de 500 mil pessoas residentes no condado de Olmsted, Minnesota, entre 1966 e 2014.

Articulações

A amostra incluiu 1.729 adultos diagnosticados, recentemente, com algum tipo de doença reumática autoimune sistêmica, um grupo que inclui artrite reumatoide, síndrome antifosfolípide, síndrome de Sjögren, vasculite, arterite de células gigantes e polimialgia reumática. Em comum, essas doenças atingem ossos, articulações, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos. Geralmente, comprometem órgãos como pele, coração, pulmões e rins.

Cada um dos pacientes identificados no banco de dados foi pareado com três pessoas sem doença reumática, para fins de comparação. Os pesquisadores descobriram que um histórico de sinusite estava associado a um risco 40% maior de diagnóstico de doenças reumáticas, especialmente as autoimunes sistêmicas (relacionadas ao sistema imunológico), que eram sete vezes mais frequentes em pessoas que haviam sofrido ao menos um episódio da inflamação dos seios da face.

Estatisticamente, a sinusite pareceu dobrar o risco de diagnóstico futuro de síndrome de Sjögren, um distúrbio autoimune caracterizado pela secura de olhos e boca. Casos agudos da inflamação estavam associados a 18% mais chance de se desenvolver artrite reumatoide soronegativa, quando os sintomas existem, mas os anticorpos não são detectáveis.

Possibilidades

Segundo os autores, pessoas com sinusites mais frequentes estavam mais associados ao risco de doenças reumáticas futuras. O tempo médio entre um episódio da inflamação e o diagnóstico foi 7,5 anos. Artrite reumatoiode e polimialgia reumática foram as ocorrências mais comuns.

Como o estudo é observacional, ele não estabelece uma relação de causa e efeito. "Existem múltiplas possibilidades de como a sinusite e as doenças reumáticas podem estar relacionadas. O tabagismo tem sido associado ao desenvolvimento de doenças reumáticas, assim como os poluentes atmosféricos e outras doenças que envolvem o sistema respiratório (ou seja, nariz, garganta, pulmões)", diz Cindy Crowson, da Divisão de Ensaios Clínicos e Bioestatísticas da Clínica Mayo, em Rochester, e principal autora do artigo. "Nossos resultados mostram que a sinusite pode ser adicionada a essa lista de doenças respiratórias e exposições relacionadas a doenças reumáticas."

Bactérias

Além disso, esclarece a pesquisadora, a sinusite frequentemente envolve patógenos bacterianos, que podem ter um papel na doença reumática. Cindy Crowson não descarta que as condições tenham uma mesma raiz. "Ambos podem estar relacionados ao processo inflamatório. A sinusite está associada à aceleração do endurecimento das artérias, dando peso extra aos seus potenciais efeitos inflamatórios. Sabemos que a inflamação está relacionada com doenças reumáticas", diz.

O otorrinolaringologista Alexandre Rocha Melo, do Hospital Santa Marta, em Brasília, destaca a necessidade de mais pesquisas sobre a associação da sinusite com doenças reumáticas. "Esse tipo de estudo levanta questões em relação a uma possível interligação entre a fisiopatologia desses dois grupos de doenças e novos estudos serão necessários para desvendá-los."

Gatilhos

Embora esse estudo observacional encontre uma associação, não estabelece causa e efeito diretos. É possível que a inflamação crônica na sinusite desencadeie respostas inflamatórias no corpo todo e contribua para o desenvolvimento de doenças reumáticas. Por outro lado, doenças reumáticas, a depender do tratamento, podem aumentar o risco de sinusite e outras infecções de vias aéreas. Apesar de não haver conclusões definitivas, podemos pensar em fatores genéticos e imunológicos com potencial ação em ambas as condições. Mais um ponto que devemos pensar é a correlação de doenças infecciosas — sinusite pode ser uma delas — como gatilhos de doenças reumáticas, e necessidade do tratamento contra a infecção concomitante ao tratamento da doença reumática. Portanto, associações como essa devem ser um ponto de atenção aos reumatologistas, mesmo não sendo possível estabelecer causa e efeito.

Rodrigo Luppino Assad, presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia