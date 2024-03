Nasa e SpaceX lançam tripulantes para morar por seis meses no espaço

Na madrugada de ontem, três astronautas americanos e um cosmonauta russo partiram da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, rumo à Estação Espacial Internacional (ISS), onde viverão pelos próximos seis meses. O lançamento foi realizado às 22h53 de domingo, hora local, e 00h53 de segunda-feira, em Brasília. O foguete Falcon 9 da SpaceX iluminou o céu com um impressionante clarão laranja ao decolar rumo ao espaço. Minutos após o lançamento, atingiu uma velocidade de aproximadamente 9.700km/h sobrevoando o oceano Atlântico, de acordo com os comentaristas da Nasa.

Essa é a oitava missão espacial promovida pela empresa fundada por Elon Musk, em parceria com a Nasa. A nave "Endeavour", que leva três homens e uma mulher, é a quinta da SpaceX a utilizar esse tipo de cápsula, mostrando a confiabilidade da tecnologia. A cápsula alcançou a órbita em apenas nove minutos e está programada para se acoplar à ISS, onde outros quatro tripulantes aguardam transferência. A missão, nomeada Crew 8, havia sido, inicialmente, agendada para sábado, mas foi adiada devido aos ventos fortes.

A missão é liderada por Matthew Dominick, acompanhado por Jeanette Epps e Alexander Grebenkin, novatos em voos espaciais, enquanto o médico Michael Barratt completa a equipe, sendo o único membro que já teve experiência na ISS. A ISS, operada conjuntamente pela Nasa e pela Roscosmos, mantém uma colaboração contínua entre Washington e Moscou, mesmo após eventos geopolíticos recentes, como a invasão da Ucrânia. Atualmente, sete pessoas estão a bordo da estação, algumas retornarão à Terra após a chegada da nova equipe.

A missão Crew 8 planeja realizar mais de 200 experimentos científicos durante a estadia de seis meses no laboratório espacial, contribuindo para a constante busca por conhecimento no espaço. Um vídeo publicado pela Nasa no X mostra o momento do lançamento do foguete, que tem 25 andares de altura e nove motores.

O vídeo pode ser visto neste endereço https://twitter.com/NASA/status/1764500342878666982 Apesar de ter mais de duas décadas de funcionamento, a ISS ainda enfrenta desafios, como um vazamento detectado recentemente no segmento russo, monitorado de perto pela equipe da Nasa.