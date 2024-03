Gravidade de Marte influencia clima na Terra, apontam cientistas

Apesar de ser menor do que a Terra, a gravidade de Marte produz efeitos sobre o nosso clima. É o que aponta um estudo publicado no periódico científico Nature communications por cientistas da Universidade de Sydney, em parceria com uma pesquisadora da Universidade de Sorbonne (Paris), que descreve efeitos da gravidade de Marte no fundo os oceanos.

A hipótese dos pesquisadores é que, em um ciclo de 2,4 milhões de anos, a Terra passa por períodos de maior e menor luminosidade, influenciados pela órbita do planeta vizinho — o que provoca variação na energia atmosférica e, consequentemente, o acúmulo de sedimentos no fundo oceânico.

Estes eventos estão correlacionados da seguinte maneira: quando há maior luminosidade, há mais calor na atmosfera terrestre, e também mais energia. Isso fortalece os ventos e dá aos redemoinhos que se formam poder suficiente para limpar o fundo dos oceanos. Em outras fases do ciclo, em que há menos luminosidade, as forças da atmosfera diminuem e há acúmulo de sedimentos no solo oceânico.



Segundo o professor Dietmar Müller, um dos autores da pesquisa, os campos gravitacionais dos planetas do Sistema Solar interferem uns nos outros, efeito chamado de ressonância no meio científico. "(Esta interação) altera a excentricidade planetária, uma medida do grau de circularidade das suas órbitas". Como Marte é menor do que a Terra, os efeitos que exerce sobre o planeta são pequenos. Porém, em uma escala de tempo maior, pequenos efeitos podem se tornar importantes.

Detectar a influência de Marte nestes ciclos de 2,4 milhões de anos não é tarefa fácil, ainda mais quando há tantos fatores que influenciam o clima terrestre. Os cientistas, no entanto, encontraram hiatos na sedimentação no fundo dos oceanos que bate exatamente com o período estudado por eles.

Caso a teoria dos pesquisadores se confirme, a notícia pode ser bem-vinda para o clima terrestre. Se as águas oceânicas ficarem paradas, a porção rica em oxigênio ficaria confinada na superfície, o que comprometeria a vida no fundo do Oceano. Mas, com os efeitos descobertos pelos pesquisadores, isso não aconteceria, uma vez que a maior temperatura provocada pelo aquecimento global traria maior energia atmosférica, que seria responsável por movimentar o leito oceânico e garantir a circulação de oxigênio.

Se Marte exerce efeitos na Terra, a Terra, por ser maior e exercer maior poder gravitacional, deve exercer efeitos sobre Marte, aponta Dietmar Müller ao portal IFLScience. No entanto, o pesquisador não consegue prever quais são esses efeitos e se é possível encontrar evidências deles no planeta vizinho.