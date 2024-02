A Agência Espacial dos Estados Unidos (NASA) está procurando candidatos para participar de uma simulação que imita a vida em Marte. Com a simulação, cientistas da agência poderão entender um pouco mais da dinâmica de como sobreviver no planeta.

A simulação vai ocorrer em um habitat impresso em 3D de 157m², localizado no Johnson Space Center da Nasa em Houston, no Texas. A missão simulada envolve uma tripulação voluntária de quatro pessoas, que devem ser americanos ou residentes no país e ter de 30 a 35 anos.

Para participar a agência tem alguns pré-requisitos: a pessoa não pode ser fumante, precisa falar inglês fluentemente e ter no mínimo uma pós-graduação em um campo da engenharia, matemática, biologia, física ou ciência da computação, em uma instituição credenciada na Nasa, e ter pelo menos dois anos de experiência profissional ou um mínimo de mil horas pilotando uma aeronave.

A missão busca simular situações reais que astronautas podem vivenciar no planeta, como limitações de recursos, falhas de equipamentos, atrasos na comunicação e outros fatores ambientais. A tripulação participará de simulações de caminhadas espaciais, operações robóticas, manutenção de habitat e exercícios.

A agência disse que os participantes serão recompensados financeiramente, mas não informou os valores. O prazo para inscrições é terça-feira, 2 de abril, no site da Nasa.