Vinagre de maçã pode ajudar nas estratégias de emagrecimento, diz estudo

Três colheres de sopa de vinagre de maçã por dia podem ajudar no emagrecimento de pessoas com sobrepeso ou obesidade, segundo um estudo publicado na revista BMJ Nutrition, Prevention & Health. A pesquisa, da Universidade Espírito Santo de Kalisk, no Líbano, comparou, ao longo de 12 semanas, o peso, o índice de massa corporal (IMC), os níveis de glicose, triglicerídeos e colesterol em quatro grupos, incluindo um de placebo.

De acordo com a pesquisa, em três meses, o consumo do vinagre de maçã foi associado a reduções significativas no peso dos participantes e nas taxas medidas, sugerindo que o produto pode ser útil no tratamento da obesidade. Desde a década de 1990, o número de pessoas que vivem com algum grau do problema aumentou quatro vezes e, agora, cresce especialmente entre crianças e jovens, indicou um relatório recente da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os pesquisadores libaneses alegam que, nos últimos anos, o vinagre de maçã tem se tornado popular nas estratégias de perda de peso. "Alguns estudos em pequena escala realizados em humanos mostraram resultados promissores, com o consumo de vinagre de maçã levando à perda de peso, redução da gordura corporal e diminuição da circunferência da cintura", escreveram, no artigo.

Placebo

Para testar o potencial da substância, os autores do estudo convocaram 120 jovens, com média de idade de 17 anos, com IMC variando entre 27 e 34 (sobrepeso e obesidade grau 1). Os participantes foram divididos, aleatoriamente, em quatro grupos. Nos três primeiros, era oferecido o vinagre uma vez por dia, em quantidades de 5ml, 10ml ou 15ml, respectivamente, em uma mistura de ácido acético a 5%, diluído em 250ml de água, por 12 semanas. A substância foi ingerida em jejum, pela manhã. Já o restante dos voluntários recebeu, sem saber, placebo.

Ao longo de 12 semanas, os participantes registraram o que comeram em um diário alimentar e forneceram informações sobre a atividade física. Segundo os autores, não houve diferenças significativas entre os quatro grupos, mas o artigo não especifica qual dieta foi seguida, nem os exercícios realizados, o que é um problema, segundo especialistas.

"Não considero adequado o fato de não descreverem a dieta total dos participantes e potenciais mudanças na sua ingestão calórica, com consumo de frutas, verduras, alimentos ultraprocessados e assim por diante", observa Miguel Ángel Martínez González, professor de medicina preventiva da Escola de Saúde Pública T.H. Chan, em Harvard.

Segundo os pesquisadores, os participantes que tomaram o vinagre de maçã diariamente registraram um emagrecimento considerável, comparado ao placebo. Em média, a dose de 5ml reduziu o peso de 79k para 74kg, com queda no IMC de 31 para quase 29.

Já no grupo de 10ml, o peso médio passou de 79kg para 72kg, e no de 15ml de 77kg para 70kg. O índice de massa corporal passou, respectivamente, de 30 para pouco mais de 27, e de 31 para 29, respectivamente.

Medidas

As quedas de peso e IMC foram muito menores entre os do grupo placebo durante o mesmo período. De pouco mais de 79kg para pouco menos de 79kg e de 30,7 para 30,6 de massa corporal. Comparado aos que não tomaram o vinagre, todos os que receberam tiveram reduções significativas nas medidas da cintura e do quadril. "Essas reduções foram semelhantes independentemente da dose, sugerindo que o efeito não dependia da quantidade", diz o artigo.

O consumo de vinagre de maçã também foi associado a quedas nos níveis séricos de glicose, triglicerídeos e colesterol. Essas parecem depender do tamanho da dose, com as maiores quedas entre aqueles que tomaram 15 ml da substância, uma vez por dia.

No artigo, os autores ressaltam que a amostra do estudo foi pequena, o que limita as descobertas. Mas também afirmam: "Esses resultados sugerem que o vinagre de maçã pode ter benefícios potenciais na melhoria dos parâmetros metabólicos relacionados com a obesidade e distúrbios metabólicos em indivíduos obesos. O estudo poderia estimular novas pesquisas na área, levando os cientistas a explorar os mecanismos subjacentes e a realizar estudos semelhantes em outras populações".

Para Shane McAuliffe, do Instituto Global de Alimento, Nutrição e Saúde e um dos editores da revista BMJ Nutrition, Prevention & Health, na qual o artigo foi publicado, a intervenção "demonstrou viabilidade e eficácia". "Nessa fase, deve-se ter cautela em relação à generalização das conclusões tiradas sobre os efeitos do vinagre de maçã nos resultados observados", diz.

Evangeline Mantzioris, pesquisadora do Programa de Nutrição e Ciências Alimentares da Universidade de South Wales, na Austrália, diz que o estudo "é promissor, mas existem algumas preocupações". Ela cita a idade dos participantes — 12 a 25 anos —, que impede a generalização dos resultados. "O estudo fornece algumas boas evidências para futuros estudos maiores e mais longos a serem conduzidos em diversas idades para fornecer evidências mais robustas para verificar se o vinagre de maçã pode ser uma ajuda útil para a perda de peso."

Muita cautela

"A perda de peso experimentada por todos aqueles que receberam vinagre de maçã foi significativa, cerca de 6kg em 12 semanas, quando comparada com o grupo que não tomou a substância, que perdeu uma pequena quantidade de peso. Os resultados aqui relatados são notáveis, mas precisariam ser reproduzidos num ambiente mais rigorosamente controlado antes que qualquer confiança possa ser depositada nas suas conclusões. Seria maravilhoso se uma colher de chá de vinagre de maçã causasse uma perda substancial de peso, mas com a complexidade da obesidade e do seu manejo, às vezes, se algo parece bom demais para ser verdade, muitas vezes não é."

Helen Truby, professora de nutrição e dietética da Universidade de Queensland





