Ex-marido afirma que relação de Ana Hickmann com Edu Guedes é antiga

Alexandre Corrêa participou de um podcast nesta sexta-feira (15) e contou que está sendo humilhado por Ana Hickmann. Na entrevista, o empresário comentou que Edu Guedes sabia quem ele era antes de assumir o relacionamento com a ex-esposa e opinou sobre a polêmica levantada por fãs em relação ao anel que Ana está usando na foto com o chefe de cozinha.



O ex-marido da modelo afirma que foi traído e disse que Ana e Edu sempre viajavam juntos à trabalho. Questionado se era amigo do apresentador, Alexandre respondeu: “Amigo não. Mas [ele] sabia quem eu era”. “Eu encontrei ele foi no ano de 2022. Foi muito cordial, muito educado, muito simpático. Mas Acredito que havia anterioridade na relação. Em tese, fui traído. Falando português mais claro, eu fui corno!”



Ainda durante o bate-papo com Fabricio Werdum, um telespectador enviou uma pergunta para saber se o empresário notou que na foto de Ana Hickmann com Eduardo Guedes, a modelo aparece de anel. E completou questionando se a joia poderia ser a aliança do casamento de Ana com Corrêa. "Eu honestamente não reparei nessa aliança. Eu não sei. Parecer aliança, parece. Eu não sei te dizer. Tá com cara de aliança, tá com cara, mas pode ser aliança dela com ele. Um anel de noivado"

O empresário voltou a insinuar sobre indícios de traição por parte da apresentadora. “Eu fui surpreendido por uma conduta da minha ex-esposa bastante diferente de tudo que eu já pude imaginar. Em fevereiro de 2023, a Ana sugeriu dormirmos em quartos separados. Depois apareceu uma história de um segundo celular, uma greve imotivada de sexo, brigas sempre com finais tipo: desliga telefone e some, incontáveis”.



Anteriormente Alexandre já tinha se pronunciado sobre o assunto e dito que a apresentadora teria arquitetado tudo, mas só ele não enxergava. “Ana Hickmann premeditou tudo. Foi profissionalmente instruída a fazer isso [...] Eu tenho absoluta certeza que agora fecha toda essa conta com o Eduardo Guedes. E que fique claro, eu não tenho nada contra o casal. Eu sou corno também, esse título ninguém me tira", falou o empresário, sendo sarcástico.