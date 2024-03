'Cometa do Diabo': corpo celeste já pode ser visto no Hemisfério Norte

O corpo celeste 12P/Pons-Brooks, mais conhecido como o "Cometa do Diabo", já pode ser observado no Hemisfério Norte, com a ajuda de instrumentos. O cometa é um dos mais brilhantes e se torna visível no céu noturno.

A previsão é de que em breve os brasileiros poderão observar o cometa. O "Cometa do Diabo" deverá ser visível no Brasil perto de 19 ou 20 de abril.

O corpo celeste foi descoberto 1812 pelo astrônomo francês Jean-Louis Pons. Ele foi apelidado de "Cometa do Diabo" por conta dos "chifres" de gás que se formam na cauda.

O 12P/Pons-Brooks é um cometa do tipo criovulcânico, uma espécie de vulcão que, em vez de lava, expele compostos como metano e amônia, e tem pelo menos 17km de diâmetro formados por gelo, poeira e pequenas pedras.



Quando entra em erupção, ele expele nuvens de gás pelas rachaduras, deixando um rastro. No caso do "Cometa do Diabo", os gases expelidos formam um rastro que se assemelha a um par de chifres.

A órbita do cometa consiste em um ciclo em forma de elipse que dura 71 anos. Por isso, é a primeira vez que ele poderá ser visto a olho nu ou com uso de binóculo na Terra.



Segundo a Associação Astronômica Britânica, o cometa vem sendo monitorado desde 2022 e foi lentamente ganhando brilho e se tornando mais ativo em 2023.