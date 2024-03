Curso da felicidade? Estudo ensina métodos para ser mais feliz

Cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, desenvolveram um curso chamado “ciência da felicidade”, com o propósito de estimular os participantes a terem hábitos que desenvolvem a sensação de bem-estar e perpetua a felicidade. O curso tem como objetivo ensinar aos alunos o que os estudos nas áreas de psicologia e neurociência dizem sobre a felicidade.

O estudo, desenvolvido a partir de 2018, foi publicado em março deste ano pela revista científica Higher Education. Para a pesquisa, os cientistas selecionaram 905 estudantes que tinham participado do curso oferecido pela universidade, dos quais 228 aceitaram contribuir com respostas para acompanhamento a longo prazo. Os participantes relataram uma melhoria de 10% a 15% no bem-estar e dois anos depois, os que mantiveram as estratégias, continuaram experimentando a tal felicidade.

“É como ir à academia, não podemos esperar que fazer uma aula vai garantir estar em forma sempre. Tal como acontece com a saúde física, temos que trabalhar continuamente na nossa saúde mental, caso contrário as melhorias são temporárias. A prática leva a perfeição”, afirma o autor sênior da pesquisa, Bruce Hood.

Mas afinal de contas, quais são as práticas ensinadas pelo curso da felicidade?

Os exercícios incluem:

Conversar com estranhos, por mais que muitas pessoas evitem esses tipos de encontros;

Dar presentes para outras pessoas, pois isso ativa centros de recompensa no cérebro proporcionando felicidade;

Ter uma boa qualidade de sono;

Caminhar na natureza;

Praticar atos de bondade;

Meditar;

Ter atenção aos aspectos positivos do dia a dia;

Praticar atividade física;

Praticar a gratidão.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori