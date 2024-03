Radiação ultravioleta pode causar danos ao RNA

À medida que os raios solares tocam a pele, trazem calor e vitalidade. No entanto, aí também reside uma ameaça potencial: a radiação ultravioleta (UV), o componente mais energético da luz do astro. Embora os cientistas conheçam bem o mecanismo pelo qual os UV danificam o DNA, podendo levar ao câncer de pele, o seu impacto noutra molécula vital, o RNA, muitas vezes passa despercebido.

Ao testar a resposta celular a vários fatores de estresse, pesquisadores do Instituto Max Planck de Imunobiologia, na Alemanha, notaram algo intrigante: após a radiação UV, uma proteína chamada Dhx9 forma gotículas no citoplasma da célula. “É como encontrar uma bola de neve gigante no deserto”, compara Asifa Akhtar, principal autora do estudo, publicado na revista Cell. “A Dhx9 é uma enzima que normalmente reside no núcleo e tem a capacidade de se ligar ao RNA. Encontrar essa proteína formando gotículas fora do núcleo nos deixou realmente surpresos”, diz.

“Compreender como as nossas células se defendem contra os danos ao RNA induzidos pelos raios UV não só aprofunda a nossa compreensão do ciclo celular, mas também abre novas possibilidades para a pesquisa médica”, afirma Akhtar. Condições como queimaduras solares, doenças neurodegenerativas e câncer estão intrinsecamente ligadas a interrupções no equilíbrio do RNA e irregularidades no ciclo celular, diz. “Por isso, esse entendimento poderia levar a novos alvos terapêuticos para doenças caracterizadas pela má gestão do RNA ou pela desregulação da resposta ao estresse”, explica.