Enxaqueca e AVC em jovens sem sintomas

Adultos com idade entre 18 e 45 anos podem ter um risco maior de desenvolver um acidente vascular cerebral (AVC) devido a fatores de risco não tradicionais, como enxaquecas, do que aqueles mais conhecidos, como hipertensão. É o que demonstra uma pesquisa publicada na revista Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, da American Heart Association.

A maioria dos AVCs é causada por fatores de risco tradicionais, como pressão alta, colesterol alto, diabetes tipo 2, tabagismo, obesidade, baixa atividade física, abuso de álcool ou doença coronariana. No entanto, dados recentes mostraram um aumento na incidência mesmo entre adultos jovens sem essas comorbidades.

Utilizando uma base de dados de seguros, os pesquisadores compararam dados de mais de 2,6 mil pessoas que tiveram AVC com mais de 7,8 mil saudáveis, para determinar quais os fatores de risco que mais frequentemente podem levar ao derrame. A análise descobriu que enxaquecas, distúrbios de coagulação sanguínea, insuficiência renal, doenças autoimunes ou cânceres estavam significativamente associados ao acidente vascular em homens e mulheres entre 18 e 44 anos.

"Essas descobertas são significativas porque a maior parte da nossa atenção tem se concentrado nos fatores de risco tradicionais", escreveram os autores. "Não devemos ignorar os fatores de risco de AVC não tradicionais e concentrar-nos apenas nos mais conhecidos: ambos são importantes para o desenvolvimento de AVC entre os jovens."

O estudo mostrou que, quanto mais jovens os pacientes no momento do AVC, maior será a probabilidade de o acidente vascular se dever a um fator de risco não tradicional.